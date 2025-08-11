Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο παρατείνεται για ακόμη 90 ημέρες η προθεσμία για την εφαρμογή των δασμών στην Κίνα, μετέδωσε τη Δευτέρα το CNBC, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η υπογραφή του διατάγματος έγινε λίγες ώρες πριν τα μεσάνυχτα, όταν έληξε η αναστολή των δασμών που είχε επιβάλει ο Τραμπ.

Όπως σημειώνει το αμερικανικό μέσο, η παράταση ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα του τελευταίου γύρου των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών διαπραγματευτών και των Κινέζων ομολόγων τους, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του περασμένου μήνα στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Πηγή: skai.gr