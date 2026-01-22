Στο Νταβός παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το Board of Peace με τη συμμετοχή λιγότερων από 20 χωρών και χωρίς την παρουσία κορυφαίων ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δυτικού κόσμου.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι αισθητά μικρότερος από τους 35, που είχε ανακοινώσει ο Λευκός Οίκος ότι θα λάβουν μέρος στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Επίσης καμία χώρα της Δυτικής Ευρώπης δεν συμμετέχει, ιδιαίτερα σε ένα όργανο ειρήνης, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τη Ρωσία, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με σύμμαχο των ευρωπαϊκών κρατών.

Οι ηγέτες και οι εκπρόσωποι που συμμετέχουν στο Board of Peace, είναι ο εκπρόσωπος του Μπαχρέιν, ο εκπρόσωπος του Μαρόκου, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο μόνος από την ΕΕ , ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν,ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, ο πρόεδρος της Ινδονησίας, ο εκπρόσωπος της Ιορδανίας, ο πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου, ο εκπρόσωπος της; Σαουδικής Αραβίας, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας, καθώς και ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν και ο πρόεδρος της Μογγολίας.

Ο Τραμπ απαρίθμησε κατά την διάρκεια της ομιλίας του, τα επιτεύγματα της κυβέρνησης του μετά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο και αναφέρθηκε στη Βενεζουέλα. Οπως είπε, «η Βενεζουέλα, θα έχει περισσότερα έσοδα μαζί μας σε σύντομο χρονικό διάστημα, από όσα είχε σε χρόνια».

Μετά την ομιλία του, οι εκπρόσωποι των κρατών και ο Αμερικανός πρόεδρος, υπέγραψαν ένας ένας το Καταστατικό Ειρήνης, ενώ οι πρώτοι που σηκώθηκαν με τον πρόεδρο για να υπογράψουν, ήταν οι εκπρόσωποι από το Μπαχρέιν και το Μαρόκο.

Τι είναι το Συμβούλιο Ειρήνης

Πρόκειται για διεθνές σχήμα με τον τίτλο Peace Council το οποίο παρουσιάζεται ως εργαλείο ειρήνευσης αλλά θα επεκτείνεται ως forum και σε άλλες συγκρούσεις.