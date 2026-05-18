Με νέες αναρτήσεις του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει το Ιράν έχει μόνο λίγες ώρες να δεχθεί το τελεσίγραφό του, στην αντίθετη περίπτωση απειλεί ότι θα πατήσει «το κόκκινο κουμπί».

Στην AI εικόνα, με τίτλο «Διαστημική Ισχύς» που ανάρτησε ο ίδιος στον λογαριασμό του εμφανίζεται και μια πυρηνική έκρηξη.

«Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει, και καλά θα κάνουν να κινηθούν, ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ! Πρόεδρος DJT», έγραψε ο Τραμπ την Κυριακή 17/5.

Συναντήσεις για την επανέναρξη των επιθέσεων

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί εκ νέου με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του στις αρχές της εβδομάδας, προκειμένου να εξετάσουν τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής, με αντικείμενο τον πόλεμο με το Ιράν, όπως επιβεβαίωσε το γραφείο του Νετανιάχου στους Times of Israel.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της σύγκρουσης με το Ιράν, καθώς και το πρόσφατο ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου αναμένεται να πραγματοποιήσει σύσκεψη ασφαλείας στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ, με τη συμμετοχή κορυφαίων υπουργών και ανώτερων αξιωματούχων.

«Μπαράζ» αναρτήσεων από τον Αμερικανό πρόεδρο

Τρεις αναρτήσεις με εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, «ανέβασε» ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Truth Social, απόλυτα σχετικές με τον πόλεμο στο Ιράν και τους μελλοντικούς στόχους του, δίνοντας μια εικόνα του τι πρόκειται να πράξει ενδεχομένως και μέσα στις επόμενες μέρες.

Στην πρώτη από αυτές, απεικονίζεται ένας χάρτης της Μέσης Ανατολής καλυμμένος με την αμερικανική σημαία και κόκκινα βέλη να κατευθύνονται προς το Ιράν. Στη δεύτερη απεικονίζεται ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό αεροπλάνο να χτυπάει πλοία των Ιρανών και ένα αμερικανικό πλοίο να καταρρίπτει με πύραυλο ιρανικό πολεμικό αεροσκάφος.

Συνοδεύει δε αυτές του τις αναρτήσεις με νέες αυστηρές προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη, αναφέροντας χαρακτηριστικά, ότι «ο χρόνος τελειώνει».

Σε μια τρίτη ανάρτησή του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει βάλει δύο συγκριτικές φωτογραφίες δημιουργημένες επίσης με τεχνητή νοημοσύνη, όπου απεικονίζονται δεκάδες ιρανικά πλοία να πλέουν ελεύθερα στον Κόλπο τις εποχές της προεδρίας των Ομπάμα και Μπάιντεν, ενώ αντίστοιχα τώρα επί δικής του προεδρίας τα αντίστοιχα 159 ιρανικά πολεμικά πλοία, εικονίζονται στον βυθό της θάλασσας.

Οι τρεις αυτές αναρτήσεις ακολουθούν μια ακόμη που προηγήθηκε χρονικά, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, με την οποία απειλεί την Τεχεράνη, γράφοντας:

«Για το Ιράν, το ρολόι τρέχει αντίστροφα και καλύτερα να κινηθούν ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ!».

For Iran, the Clock is Ticking, and they better get moving, FAST, or there won't be anything left of them. TIME IS OF THE ESSENCE! President DJT ( TruthSocial: May 17 2026, 12:42 PM ET )

Οι εικόνες που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος, παραπέμπουν σε στρατιωτική πίεση κατά του Ιράν ή πιθανή αμερικανική επιχείρηση γεγονός που φουντώνει τα σενάρια για πολύ σύντομη λήξη της εκεχειρίας.

Κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα από δύο ακόμη αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Στην πρώτη δίνει εντολή στο αμερικάνικο πολεμικό πλοίο να χτυπήσει ιρανικό πολεμικό αεροπλάνο, με το σύνθημα «Οκ, τους έχουμε εντός στόχου, πυροδοτήστε τη βόμβα».

Στη δεύτερη δείχνει ένα χάρτη με δεκάδες πτήσεις αμερικανικών αεροσκαφών σε βίντεο πάνω από τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, την οποία σχολιάζει γράφοντας εξής:

«Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει μια μαζική αερομεταφορά, μεταφέροντας επειγόντως όπλα και εξοπλισμό σε βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή.

Μήπως βρισκόμαστε μπροστά στον δεύτερο γύρο;

Την τελευταία φορά που μετέφεραν τόση πολεμική δύναμη στην περιοχή, ξέσπασε πλήρης πόλεμος μέσα σε μόλις 72 ώρες…».

🚨🇺🇸🇮🇷 The U.S. Air Force has launched a massive airlift, rushing weapons, and gear to bases all across the Middle East right now. Are we staring down the barrel of Round Two? Last time they moved this much firepower into the region, full-scale war kicked off in just 72 hours… — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 17, 2026

Όλες οι παραπάνω αναρτήσεις, βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσω του προσωπικού λογαριασμού του Αμερικανού προέδρου, ενώ σε μια στιγμή που οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν σε αδιέξοδο, ενώ προηγήθηκε και η τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τέλος, σύμφωνα με το Axios, ο Ντ. Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, την Τρίτη (19/5) για να συζητήσουν στρατιωτικές επιλογές, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

