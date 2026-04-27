Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τις δραματικές στιγμές της ένοπλης επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.

Όπως ανέφερε, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου. Σύντομα, ωστόσο, όταν έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο για επίθεση, οι άνδρες της ασφάλειάς του προσπάθησαν να τον απομακρύνουν άμεσα.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι τελικά οδηγήθηκε στο πάτωμα μαζί με την πρώτη κυρία, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το ξενοδοχείο Washington Hilton. Παράλληλα, εξήρε τον επαγγελματισμό των πρακτόρων και των μελών της ασφάλειάς του, οι οποίοι, όπως είπε, αντέδρασαν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι ο δράστης «έτρεξε περίπου 45 μέτρα», σχολιάζοντας πως «το NFL θα έπρεπε να τον προσλάβει», ενώ παραδέχθηκε ότι ενδέχεται να επιβράδυνε την αντίδραση των πρακτόρων ασφαλείας.

Ο Τραμπ επανέφερε επίσης την πρότασή του για την κατασκευή νέας αίθουσας χορού εντός του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να προσφέρει «100% ασφάλεια», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

Στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο του μανιφέστου του δράστη της επίθεσης, στο οποίο, σύμφωνα με τις αναφορές, ακούγονται βαριές κατηγορίες εναντίον του. Ο Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ακραίες αναφορές που απορρέουν, όπως είπε, από μια «διαστρεβλωμένη και πολιτικά τοξική πραγματικότητα».

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, τόνισε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις και «συκοφαντίες», όπως τις χαρακτήρισε, δεν πρόκειται να τον αποτρέψουν από τη δημόσια δράση του.

