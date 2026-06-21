Την άμεση αποχώρηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, από την ηγεσία της χώρας προβλέπει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι ο Στάρμερ πρόκειται να παραιτηθεί άμεσα, εξαιτίας των λανθασμένων χειρισμών του στους κρίσιμους τομείς της ενέργειας και της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

Χωρίς να παραθέσει συγκεκριμένα στοιχεία ή πηγές για να στηρίξει την τοποθέτησή του, ο Τραμπ σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από το αξίωμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα: το μεταναστευτικό και την ενέργεια (Ανοίξτε τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας!). Του εύχομαι κάθε επιτυχία!».

Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Observer και οι κυβερνητικές αντιδράσεις

Η συγκεκριμένη παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ συμπίπτει χρονικά με ρεπορτάζ της εφημερίδας Observer, το οποίο αναφέρει ότι ο Στάρμερ σχεδιάζει να ανακοινώσει την παραίτησή του και το ακριβές χρονοδιάγραμμα της διαδοχής του. Στον αντίποδα, πηγές από το περιβάλλον της Ντάουνινγκ Στριτ επιχειρούν να υποβαθμίσουν το θέμα, σημειώνοντας πως ο πρωθυπουργός παραμένει απόλυτα επικεντρωμένος στα καθήκοντά του, και στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.

Το παρασκήνιο στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία και η εσωκομματική απειλή

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική θέση του Κιρ Στάρμερ, η οποία ήταν ήδη εύθραυστη εδώ και αρκετό καιρό, επιδεινώθηκε ραγδαία μετά τα αποτελέσματα των τελευταίων αναμετρήσεων. Η εκλογή του εσωκομματικού του αντιπάλου και Δημάρχου του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, στο Κοινοβούλιο, άνοιξε ουσιαστικά τον δρόμο για την αμφισβήτηση της ηγεσίας των Εργατικών.

Το δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι ο Στάρμερ οδηγήθηκε στην απόφαση πως η παραμονή του στην εξουσία είναι πλέον ανέφικτη, έπειτα από διαδοχικές επαφές με κορυφαίους υπουργούς, στενούς του συμβούλους, οικονομικούς υποστηρικτές και συνδικαλιστικά στελέχη. Μάλιστα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός φέρεται να ζύγισε τα δεδομένα μαζί με τη σύζυγό του στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία στο Τσέκερς, με την ηγεσία του κόμματος να περιμένει ξεκάθαρες ανακοινώσεις.

Η πτώση της δημοτικότητας και το κάλεσμα για ενότητα

Παρά το γεγονός ότι ο Στάρμερ οδήγησε το Εργατικό Κόμμα σε μια θριαμβευτική εκλογική επικράτηση το 2024, η δημοτικότητά του κατέγραψε κατακόρυφη πτώση. Μια σειρά από κυβερνητικά σκάνδαλα και πολιτικές παλινωδίες δημιούργησαν έντονη δυσαρέσκεια στους πολίτες, οι οποίοι θεωρούν ότι η κυβέρνηση απέτυχε να βελτιώσει την καθημερινότητά τους, όπως είχε δεσμευτεί προεκλογικά.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός ηγέτης είχε ξεκαθαρίσει πως είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε εσωκομματική πρόκληση, απευθύνοντας έκκληση στα στελέχη των Εργατικών να αποφύγουν τις εσωτερικές έριδες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διάσπαση της παράταξης.