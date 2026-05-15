Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Πεκίνο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε μια προσεκτική στάση αναφορικά με το ζήτημα της Ταϊβάν, απευθύνοντας σύσταση προς την ηγεσία του νησιού να αποφύγει μονομερείς ενέργειες για την κήρυξη ανεξαρτησίας.

Πιο συγκεκριμένα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε την επιθυμία του να αποφευχθεί μια κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρατιωτική εμπλοκή μεγάλης κλίμακας μακριά από τα σύνορα των ΗΠΑ, αποσαφηνίζοντας ότι η αμερικανική στήριξη δεν θα πρέπει να αποτελεί έναυσμα για την ανακήρυξη ανεξαρτησίας.

Η τοποθέτηση αυτή ακολούθησε τις συνομιλίες του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αποφασιστικός για τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης στο νησί. Παράλληλα, ο Πρόεδρος Τραμπ σημείωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση σχετικά με τα μελλοντικά προγράμματα πώλησης αμυντικού εξοπλισμού στην Ταϊβάν, διατηρώντας μια ισορροπημένη διπλωματική προσέγγιση σε ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα των σινοαμερικανικών σχέσεων.