Η επόμενη ημέρα μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα φαίνεται πως θα είναι δύσκολη. Χθες το πρωί (03/01) οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βομβάρδισαν την πρωτεύουσα της χώρας, Καράκας, και έπειτα προχώρησαν στη σύλληψη του Προέδρου της χώρας, Νικολά Μαδούρο και της συζύγου του.

Με χειροπέδες και ισχυρή συνοδεία δυνάμεων ασφαλείας τον μετέφεραν στη Νέα Υόρκη.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ ήταν ξεκάθαρος, «Ο Τραμπ είναι αυτός που θέτει τους όρους διακυβέρνησης στη Βενεζουέλα».

«Ο Τραμπ είναι αυτός που θέτει τους όρους διακυβέρνησης στη Βενεζουέλα»

Πιο συγκεκριμένα σε συνέντευξη του στο CBS News δήλωσε: «Αυτό σημαίνει ότι εμείς θέτουμε τους όρους. Ο πρόεδρος Τραμπ θέτει τους όρους. Και τελικά, αυτός θα αποφασίσει ποιες θα είναι οι διαδικασίες».

«Αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσει η διακίνηση ναρκωτικών, ότι θα επιστραφεί το πετρέλαιο που μας αφαιρέθηκε και τελικά, ότι οι εγκληματίες δεν θα στέλνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», προσέθεσε.

Ο Χέσγκεθ χαρακτήρισε τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ως «την πιο εξελιγμένη, πιο περίπλοκη και πιο επιτυχημένη ειδική επιχείρηση όλων των εποχών».

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση θα ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για μια πλήρη επέμβαση με σκοπό τη σταθεροποίηση της Βενεζουέλας.

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε τη σύλληψη του Μαδούρο ως μια επιχείρηση επιβολής του νόμου και είπε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «ήταν σαφής ότι δεν είναι κάτι για το οποίο ενημερώνεις εκ των προτέρων το Κογκρέσο». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αν υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες «φυσικά θα συνεχίσουμε να εμπλέκουμε το Κογκρέσο».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το αμερικανικό ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας, την ασφάλεια του δυτικού ημισφαιρίου και την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών.

«Είναι γνωστό τι έκανε η Βενεζουέλα κατά των αμερικανικών συμφερόντων και των πετρελαϊκών εταιρειών, κάτι που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, και ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να επανακτήσει αυτά τα συμφέροντα», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

«Ο κ. Τραμπ το είπε ξεκάθαρα σήμερα από το βήμα. Θα φέρουμε αμερικανικές εταιρείες εκεί. Θα φέρουμε επενδύσεις εκεί. Αυτές οι αποθήκες πετρελαίου λειτουργούν στο 20% της χωρητικότητάς τους. Αυτό θα αλλάξει», δήλωσε ο χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, δήλωσε ακόμα ότι τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Βενεζουελάνοι μπορούν να επωφεληθούν από τις παρεμβάσεις των ΗΠΑ.

«Το τι θα συμβεί στη συνέχεια θα αποφασιστεί από τους Βενεζουελανούς, αλλά τελικά η Αμερική θα επωφεληθεί τόσο από άποψη ασφάλειας όσο και από την ευημερία και πιστεύουμε ότι το ίδιο θα συμβεί και για τον λαό της Βενεζουέλας», είπε.

Δείτε βίντεο με τον Μαδούρο να μεταφέρεται με πράκτορες της DEA από το αεροπλάνο στη φυλακή:

Το Ανώτατο Δικαστήριο όρισε προσωρινή πρόεδρο την Ντέλσι Ροντρίγκεζ

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας διέταξε αργά το Σάββατο (τοπική ώρα, ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα) την αντιπρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της χώρας, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την μεταφορά σε αμερικανικό έδαφος.

Για τη διοικητική συνέχεια και άμυνα της χώρας

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Ροντρίγκεζ «αναλαμβάνει και ασκεί, σε ιδιότητα αναπληρώτριας, όλα τα χαρακτηριστικά, τα καθήκοντα και τις εξουσίες που είναι συνυφασμένα με το αξίωμα του προέδρου προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η ολοκληρωμένη άμυνα της χώρας».

Το δικαστήριο προσέθεσε πως θα συζητήσει το θέμα για να «καθορίσει το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο που θα διασφαλίσει τη συνέχεια του κράτους, τη διοίκηση της κυβέρνησης και την υπεράσπιση της κυριαρχίας εν όψει της αναγκαστικής απουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Γιατί δεν κηρύχθηκε μόνιμα έκπτωτος ο Μαδούρο

Οι δικαστές δεν κηρύξουν τον Μαδούρο μόνιμα έκπτωτο από το αξίωμά του, μια απόφαση που απαιτεί τη διεξαγωγή εκλογών εντός 30 ημερών.

Τι είχε πει νωρίτερα ο Τραμπ και τι απάντησε η Ροντρίγκεζ

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν μιλήσει σε δημοσιογράφους ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Είναι ουσιαστικά πρόθυμη να κάνει αυτό που θεωρούμε απαραίτητο για να κάνει τη Βενεζουέλα ξανά σπουδαία. Πολύ απλό», δήλωσε ο Τραμπ.

Η ίδια η Ροντρίγκεζ, όμως, διέψευσε τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, δηλώνοντας ότι ο Μαδούρο παραμένει ο μοναδικός πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση από το Καράκας, μαζί με τον αδελφό της, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ, και κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης, κάλεσε σε ηρεμία και ενότητα για την υπεράσπιση της χώρας και τόνισε ότι η Βενεζουέλα δεν θα γίνει ποτέ αποικία κανενός έθνους.

Με χειροπέδες και ξυπόλητος στη φυλακή ο Μαδούρο

Στη Νέα Υόρκη προσγειώθηκε το αεροπλάνο που φέρεται να μετέφερε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μετά από τη σύλληψή του, σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ.

Αναμένεται να μεταφερθεί στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, φέρεται να μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο με ελικόπτερο και στη συνέχεια με βαν προς τα γραφεία της DEA, της υπηρεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Εκεί θα γίνει η επίσημη καταγραφή και διαδικασία προσαγωγής του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται το BBC.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, από εκεί αναμένεται να μεταφερθεί στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν, όπου και θα κρατηθεί εν αναμονή της εμφάνισής του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν την επόμενη εβδομάδα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν σε ναρκωτικά και όπλα.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο κέντρο κράτησης, γνωστό και ως MDC, έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν πολλούς κρατουμένους υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων τον ράπερ R. Kelly, τη συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν Γκισλέιν Μάξγουελ, καθώς και πιο πρόσφατα τον Sean «Diddy» Combs.

«Γίνεται μια μεταφορά κατά μήκος του διαδρόμου προς αυτό που καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένα ελικόπτερο», είπε χαρακτηριστικά ο ανταποκριτής του Skynews. Ο ίδιος σημείωσε ότι το άτομο που οδηγήθηκε κάτω από τις σκάλες «φαίνεται ότι ήταν ξυπόλητο με το κεφάλι καλυμμένο».

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, υποββλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις στη στρατιωτική βάση Στιούαρτ της Εθνικής Φρουράς στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των Αρχών επιβολής που ενημερώθηκε για την κατάσταση, σύμφωνα με το CNN.