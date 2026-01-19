Το Κρεμλίνο ανέφερε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ότι η Μόσχα μελετά την πρόταση και σκοπεύει να έρθει σε επαφή με την Ουάσινγκτον σχετικά με αυτό το θέμα.

Η Ρωσία έχει απομονωθεί διπλωματικά σε μεγάλο βαθμό από τη Δύση μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο θα λειτουργεί ως γενικός εποπτικός φορέας για τη Γάζα και του οποίου θα προεδρεύει ο Τραμπ, θα αποτελείται κυρίως από αρχηγούς κρατών από όλο τον κόσμο.

Έχουν προσκληθεί ηγέτες από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής και από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής και του σχεδίου που είδε το Reuters, ο Τραμπ θα είναι ο μόνιμος πρόεδρος του συμβουλίου, το οποίο θα ξεκινήσει με την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στη Γάζα και στη συνέχεια θα επεκταθεί για να ασχοληθεί και με άλλες συγκρούσεις.

Τα κράτη μέλη θα έχουν τριετή θητεία, εκτός εάν καταβάλουν 1 δισ. δολάρια το καθένα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του διοικητικού συμβουλίου και αποκτήσουν μόνιμη ιδιότητα μέλους, αναφέρεται στην επιστολή.

Οι διπλωμάτες προειδοποιούν ότι το σχέδιο θα μπορούσε να βλάψει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Mε πληροφορίες από Reuters, Skai και ΑΠΕ