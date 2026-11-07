Μια εντελώς ανορθόδοξη πρόταση για τη στελέχωση της επικοινωνιακής του ομάδας στον Λευκό Οίκο έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσεγγίζοντας τον επικεφαλής της κορυφαίας διοργάνωσης μικτών πολεμικών τεχνών (UFC), Ντάνα Γουάιτ. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προσέφερε στον στενό του σύμμαχο τη θέση του εκπροσώπου Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.

Πλέκοντας το εγκώμιο του Γουάιτ, ο Ντόναλντ Τραμπ τον χαρακτήρισε «σκληρό μαχητή και πολεμιστή», καλώντας τον δημοσίως να απαντήσει θετικά στην πρόσκλησή του.

«Ο Ντάνα θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου που δεν θα μοιάζει με κανέναν άλλον. Ντάνα, σε παρακαλώ, αποδέξου τη θέση!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Μαχητές του UFC στον Λευκό Οίκο

Αυτό που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση είναι η επιθυμία του Τραμπ να πλαισιωθεί ο Γουάιτ από μεγάλα αστέρια των πολεμικών τεχνών. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατονόμασε έξι κορυφαίους αθλητές του UFC, διευκρινίζοντας ότι δεν τον ενοχλεί το γεγονός πως ορισμένοι εξ αυτών δεν είναι Αμερικανοί πολίτες.

Τα ονόματα που ανέφερε περιλαμβάνουν τους Ισλάμ Μαχάτσεφ, Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, Τζάστιν Γκέιτζι, Ντάνιελ Κόρμιερ, Αμάντα Νούνιες και Κέιλα Χάρισον.

Αιτιολογώντας αυτή την ασυνήθιστη επιλογή για την ομάδα επικοινωνίας του, ο Τραμπ εξήγησε στην ανάρτησή του: «Έχω ζητήσει να φέρει μαζί του βοηθούς, ακόμη κι αν κάποιοι δεν προέρχονται από τη χώρα μας. Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να μας υπερασπιστούν απέναντι στην παρανοϊκή Αριστερά».

Το παρασκήνιο της σχέσης τους

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη στενή φιλία που συνδέει τους δύο άνδρες. Ο Ντάνα Γουάιτ αποτελεί έναν από τους πιο ένθερμους και προβεβλημένους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ στον χώρο του αθλητισμού. Ο ισχυρός άνδρας του UFC, ο οποίος πιστώνεται τη ραγδαία ανάπτυξη της διοργάνωσης παγκοσμίως, έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο πλευρό του Τραμπ σε προεκλογικές συγκεντρώσεις και δημόσιες εκδηλώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημόσια αυτή πρόταση γίνεται σε μια περίοδο έντονων διεργασιών και ανακατατάξεων στο επιτελείο του Λευκού Οίκου, καθώς μόλις πρόσφατα έγινε γνωστό ότι τη νευραλγική θέση του προσωπάρχη αναλαμβάνει ο Στίβεν Μίλερ.