Την αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων της Κίνας στην Ουκρανία, προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο, Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πρότεινε την ανάπτυξη κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, στηρίζοντας την πρόταση που είχε διατυπώσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κατά το δημοσίευμα, ο Τραμπ πρότεινε να προσκληθεί η Κίνα να αναπτύξει ειρηνευτικές δυνάμεις για την επιτήρηση μιας ουδέτερης ζώνης κατά μήκος των 1.300 χιλιομέτρων της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία, στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας με τη Ρωσία, κατά τη συνάντηση που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα.

Διαψεύδει αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ διέψευσε την πληροφορία, λέγοντας ότι «αυτό είναι δεν ισχύει. Δεν υπήρξε καμία συζήτηση για κινεζικές ειρηνευτικές δυνάμεις».

Υπογραμμίζεται ότι η εν λόγω πρόταση συναντά «μπλόκο» από τις ευρωπαϊκές χώρες και έχει απορριφθεί και στο παρελθόν από τον Ζελένσκι, λόγω της στήριξης που παρέχει το Πεκίνο στη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Η συνάντηση της περασμένης εβδομάδας ήταν μέρος των συνεχιζόμενων συζητήσεων σχετικά με την επιβολή μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός, τις δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρασχεθούν στην Ουκρανία και τη δομή μιας μεταπολεμικής διευθέτησης.

Ο Τραμπ έχει πιέσει τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν σε μεγάλη απόσταση σε σημαντικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού ελέγχου μετά τον πόλεμο.

Ανώτεροι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, συζήτησαν ένα πλαίσιο κατά το οποίο θα δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που θα περιπολείται από ουδέτερες ειρηνευτικές δυνάμεις, ως το πρώτο επίπεδο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ρώσοι εκπρόσωποι έθεσαν για πρώτη φορά την ιδέα των κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, κατά τη διάρκεια των πρώτων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 2022.

Politico: Οι ευρωπαίοι εξετάζουν δημιουργία ζώνης ασφαλείας 40 χλμ στα μέτωπα αλλά το απορρίπτει ο Ζελένσκι

Σύμφωνα με το Politico, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ζώνης ασφαλείας 40 χιλιομέτρων μεταξύ των ρωσικών και ουκρανικών μετώπων, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, μια πρόταση την οποία η Μόσχα έχει αποδεχθεί.

Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά στο σχέδιο για ζώνη ασφαλείας μήκους 40 χλμ. μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Μόνο όσοι δεν κατανοούν την τεχνολογική κατάσταση του σημερινού πολέμου προτείνουν ζώνη ασφαλείας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Ο ρόλος της Τουρκίας

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία έχει δείξει διάθεση να αποδεχθεί την παρουσία τουρκικών δυνάμεων σε μια ειρηνευτική αποστολή, η οποία συζητείται αυτήν την περίοδο με τους δυτικούς εταίρους της ως μέρος ενός μεταπολεμικού σχεδίου.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Πέμπτη στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει οποιεσδήποτε υψηλού επιπέδου συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, και ότι θα συμβάλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας εφόσον επιτευχθεί ειρήνη.

Από τον Μάρτιο έχουν πραγματοποιηθεί τρεις γύροι διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος πέρα από μαζικές ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει παρουσιάσει εξαρχής τον εαυτό της ως μεσολαβητή στον πόλεμο. Τελευταία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τον σχεδιασμό ή την ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης, ιδίως στη Μαύρη Θάλασσα, στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσαν να αποδεχθούν έναν τέτοιο ρόλο για την Τουρκία.