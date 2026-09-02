Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως έχει βάλει στόχο να ξαναβαφτίσει ό,τι… κινείται στον χάρτη. Σήμερα πρότεινε, με ανάρτησή του στο Truth Social, να μετονομαστούν τα Στενά του Ορμούζ σε «Στενά Τραμπ», λίγες μόλις ημέρες μετά την απόφαση για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική».

«Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών, μήπως θα πρέπει να αλλάξουμε το όνομα των Στενών του Ορμούζ σε “Στενά Τραμπ”;», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως, όπως και η ίδια η Αμερική, θα ήταν «πιο καυτά από ποτέ».

Η νέα αυτή ιδέα του Τραμπ έρχεται ενώ η κρίση με το Ιράν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα παραμένει στο επίκεντρο της σύγκρουσης. Ο Τραμπ έχει ήδη υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ τον Αύγουστο είχε φτάσει στο σημείο να απειλήσει ότι θα τα κηρύξει αμερικανικό έδαφος.

Έτσι, μετά τον Κόλπο του Μεξικού που έγινε «Κόλπος της Αμερικής» και τη λίμνη Οντάριο που έγινε «Λίμνη Αμερική», ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να εξετάζει και μια ακόμη, ιδιαίτερα φιλόδοξη, προσθήκη στη γεωγραφία: τα «Στενά Τραμπ».

Το μόνο που μένει είναι να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο γεωγραφικό τοπωνύμιο που θα αποκτήσει το όνομα του προέδρου.