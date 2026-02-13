Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την Παρασκευή τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να βιαστεί, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρωσία, εν όψει του νέου γύρου διαπραγματεύσεων την επόμενη εβδομάδα.

«Η Ρωσία θέλει να καταλήξει σε συμφωνία»

Υποστηρίζοντας ότι «η Ρωσία θέλει να καταλήξει σε συμφωνία», ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «ο Ζελένσκι πρέπει να κινηθεί γρήγορα». Διαφορετικά, όπως εκτιμά ο ίδιος, ο πρόεδρος της Ουκρανίας «θα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ