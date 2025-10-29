Ρεπορτάζ- Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε τη Δευτέρα 27/10, ότι δεν σχεδιάζει να είναι υποψήφιος για αντιπρόεδρος στις εκλογές του 2028, ενώ απέφυγε να αποκλείσει ρητά το ενδεχόμενο μιας τρίτης θητείας, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για εικασίες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να παραμείνει στην εξουσία, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.

Ο Τραμπ έχει κατά καιρούς αφήσει υπονοούμενα ότι θα ήθελε να υπηρετήσει πέρα από το όριο των δύο θητειών, αστειευόμενος στις συγκεντρώσεις του και μοιράζοντας καπέλα με την επιγραφή «Trump 2028».

Ορισμένοι από τους στενούς του συνεργάτες φαίνεται να παίρνουν αυτά τα σήματα στα σοβαρά, εξετάζοντας θεωρητικά νομικούς ή πολιτικούς τρόπους για να το επιτύχουν, κάτι που όμως οι περισσότεροι συνταγματολόγοι αποκλείουν ως εφικτό.

Η 22η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ απαγορεύει σε οποιονδήποτε να εκλεγεί για τρίτη φορά στην προεδρία.

Κάποιοι υποστηρικτές έχουν προτείνει ένα θεωρητικό «παραθυράκι»: ο Τραμπ να θέσει υποψηφιότητα για αντιπρόεδρος, ενώ ένας άλλος θα ήταν υποψήφιος πρόεδρος και στη συνέχεια θα παραιτούνταν, επιτρέποντας στον Τραμπ να αναλάβει ξανά την προεδρία.

«Θα μπορούσα να το κάνω», είπε ο Τραμπ τη Δευτέρα 27/10,, σε συνομιλία με δημοσιογράφους εν πτήσει με το Air Force One από τη Μαλαισία προς το Τόκιο.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Δεν θα το έκανα. Είναι υπερβολικά πονηρό. Ναι, θα το απέκλεια, γιατί είναι πολύ πονηρό. Ο κόσμος δεν θα το ενέκρινε».

Σύμφωνα με συνταγματολόγους, ο Τραμπ δεν είναι επιλέξιμος για το αξίωμα του αντιπροέδρου, καθώς η 12η Τροπολογία ορίζει ότι κανείς που δεν είναι επιλέξιμος για την προεδρία δεν μπορεί να εκλεγεί αντιπρόεδρος.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο τρίτης θητείας, ο Τραμπ σχολίασε: «Θα μου άρεσε πολύ. Έχω τα καλύτερα ποσοστά που είχα ποτέ».

Οι πρόσφατες μετρήσεις πάντως δείχνουν τα αντίθετα αποτελέσματα, με τη δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου να έχει πέσει στο χαμηλότερο σημείο της από τότε που ανέλαβε την προεδρία.

Όταν ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν νομική μάχη για την εκλογιμότητα, απάντησε: «Δεν το έχω σκεφτεί σοβαρά».

Ο 79χρονος Τραμπ θα είναι 82 ετών το 2028, γεγονός που θα τον καθιστά τον γηραιότερο πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ, αν αποφασίσει να επιστρέψει. Παρά την ηλικία του, παραμένει ενεργός και με έντονη δημόσια παρουσία, ακόμα και κατά τη διάρκεια διεθνών ταξιδιών.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, ο Τραμπ είχε επικεντρωθεί στην ηλικία του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, επισημαίνοντας λάθη του ως απόδειξη ότι ο Μπάιντεν ήταν πολύ μεγάλος για να κυβερνήσει αποτελεσματικά.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ως «υπέροχους ανθρώπους» που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την προεδρία το 2028. «Αν σχημάτιζαν ομάδα, θα ήταν ασταμάτητοι», σχολίασε, ενώ ο Ρούμπιο, που στεκόταν πίσω του, χαμογέλασε αμήχανα.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έχουν προκαλέσει αναταράξεις στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς παρασκηνιακά ήδη συζητιούνται πιθανοί διάδοχοι, ενώ μερικοί σύμμαχοί του υποστηρίζουν την ιδέα να παραμείνει στην εξουσία.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο The Economist, ο Στιβ Μπάνον, φιλοτραμπικός podcaster και πρώην στρατηγικός σύμβουλος, ανέφερε ότι υπάρχει σχέδιο για παράκαμψη της 22ης Τροπολογίας.

«Ο Τραμπ θα είναι πρόεδρος το ’28, και ο κόσμος πρέπει να το αποδεχτεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο πρώην πρόεδρος αποτελεί «όργανο θεϊκής βούλησης».