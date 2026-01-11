Η Τεχεράνη απείλησε σήμερα (11/1) να ανταποδώσει τυχόν επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στοχοθετώντας το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις, την ώρα που ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ έχει τεθεί σε υψηλό συναγερμό μπροστά στο ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να επέμβει στο Ιράν και έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες της χώρας κατά της χρήσης βίας εναντίον των διαδηλωτών.

Χθες Σάββατο (10/1) ο Nτόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» τους Ιρανούς διαδηλωτές. «Το Ιράν λαχταρά την ΕΛΕΥΘΕΡΙA, ίσως περισσότερο από ποτέ. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!». έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη ως αντίδραση στον υψηλό πληθωρισμό και την κακή οικονομική κατάσταση. Πλέον έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις έχοντας πάρει πολιτική τροπή, ενώ έχουν σημειωθεί ταραχές και επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τα ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποδαυλίζουν τις ταραχές.

Σήμερα λοιπόν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, απευθυνόμενος στους βουλευτές, προειδοποίησε τις ΗΠΑ «να μην κάνουν λάθος υπολογισμούς».

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: Σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του Ιράν, οι κατεχόμενες περιοχές (σ.σ. Ισραήλ), όπως και όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα πλοία θα είναι νόμιμοι στόχοι μας», τόνισε ο Καλιμπάφ.

Παράλληλα η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει στη σύλληψη προσωπικοτήτων κλειδί του κινήματος διαμαρτυρίας.

«Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συλλήψεις» χθες Σάββατο το βράδυ «των βασικών στοιχείων που εμπλέκονται στις ταραχές και, αν το θέλει ο Θεός, θα τιμωρηθούν μετά την ολοκλήρωση των νόμιμων διαδικασιών», δήλωσε ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας Αχμάντ Ρεζά Ραντάν στην κρατική τηλεόραση.

Δεν διευκρίνισε τον αριθμό ή την ταυτότητα των συλληφθέντων.

Στο μεταξύ σε 116 ανέρχεται επισήμως ο αριθμός των νεκρών εκ των οποίων 37 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν που διαρκούν πλέον 15 ημέρες, σύμφωνα με την οργάνωση Hrana που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ. Παράλληλα αναφορές περιγράφουν εκατόμβες νεκρών και πάνω από 2.600 συλλήψεις, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε κηδείες μελών των δυνάμεων της τάξης που σκοτώθηκαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις του δυτικού Ιράν, όπως η Γιασούζ και η Γκατσαράν.

Iran’s 2nd-largest city Mahhsad has been fully blocked off for a 2nd consecutive night by a massive crowd of anti-regime protesters 100 000+ strong. They’re blocking roads & setting fires on the streets, creating smoke that makes it difficult for regime snipers to fire at them pic.twitter.com/eKezE0OP3Z — Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026

Γυναίκα ανέφερε στο αμερικανικό δίκτυο CNN, ότι είδε «πτώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο» σε νοσοκομείο. Παράλληλα άλλη γυναίκα ηλικίας περίπου 60 ετών και άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών περιέγραψαν ότι είδαν ανθρώπους όλων των ηλικιών να βρίσκονται στους δρόμους της Τεχεράνης την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Ωστόσο, «το βράδυ της Παρασκευής, δυνάμεις ασφαλείας που κρατούσαν στρατιωτικά τουφέκια σκότωσαν πολλούς ανθρώπους», είπαν, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας.

Εν τω μεταξύ, διαδηλωτές από διαφορετικές περιοχές της Τεχεράνης είπαν στο CNN ότι βοήθησαν άνδρα ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά, αναφέροντας ότι είχε περίπου 40 σκάγια στα πόδια του και σπασμένο χέρι. Προσπάθησαν να τού βρουν ιατρική βοήθεια σε διάφορα νοσοκομεία, αλλά είπαν ότι η κατάσταση ήταν «εντελώς χαοτική».

Άλλοι διαδηλωτές δήλωσαν στο CNN ότι ο αριθμός των ανθρώπων στους δρόμους δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε είχαν ζήσει ποτέ στο παρελθόν, περιγράφοντας τις σκηνές ως «απίστευτα όμορφες και γεμάτες ελπίδα».

Wall Street Journal: Υπό συζήτηση μεγάλης κλίμακας αεροπορική επιχείρηση κατά πολλαπλών ιρανικών στρατιωτικών στόχων

Μετά την προειδοποίηση ότι οι δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν δικαιολογούν στρατιωτική απάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει ότι «το Ιράν κοιτάζει την ελευθερία όπως ποτέ άλλοτε και οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν», ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιούσε: «Μην παίζετε παιχνίδια με τον Πρόεδρο Τραμπ. Όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το εννοεί».

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, μία από τις επιλογές που συζητήθηκαν είναι μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επιχείρηση εναντίον πολλαπλών ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Το Ιράν αντιμετωπίζει πλήρη διακοπή του διαδικτύου για περισσότερο από δύο ημέρες και σε αυτό προστέθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης. «Ωστόσο, τα κινητά τηλέφωνα των διαδηλωτών λειτουργούν», έγραψε ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον Τραμπ, σε ανάρτηση με σχετικό βίντεο.

🚨 WOW. The Iranian regime tried to shut down the protests in Tehran by cutting the electricity. So the people did something even more powerful. They turned on their phone flashlights and lit up the streets so the entire world could see how many of them there really are. You… pic.twitter.com/M2DqlUlViA — ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 (@BarronTNews_) January 10, 2026

Δεκάδες συλλήψεις

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο AFP, το Ιράν προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις βασικών προσώπων του κινήματος διαμαρτυρίας που έχει σαρώσει την Ισλαμική Δημοκρατία τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

«Χθες το βράδυ (Σάββατο βράδυ) πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συλλήψεις των κύριων στοιχείων των ταραχών, οι οποίοι, θεού θέλοντος, θα τιμωρηθούν μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών», δήλωσε ο Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, αρχηγός της αστυνομίας, στην κρατική τηλεόραση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό ή την ταυτότητα των συλληφθέντων.

Στο μεταξύ, η πρόσβαση στο διαδίκτυο στη χώρα έχει διακοπεί από την Πέμπτη και συνεχίζεται για περισσότερες από 60 ώρες, όπως ανέφερε στο Χ η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

Η ΜΚΟ εκτίμησε ότι «αυτό το μέτρο λογοκρισίας αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών».

Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο – Νετανιάχου

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες Σάββατο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενο της συζήτησης.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios αποκάλυψε ότι Ρούμπιο και Νετανιάχου συζήτησαν για τη Γάζα, τη Συρία και τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

Το Ιράν συγκλονίζεται από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εδώ και χρόνια, επτά μήνες μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ – κατά τη διάρκεια του οποίου οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει σε ισχύ από τον Οκτώβριο μια εύθραυστη εκεχειρία, χωρίς να έχει εισέλθει στη δεύτερη φάση της. Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας, ενώ αγεφύρωτες παραμένουν οι διαφορές των δύο πλευρών σε ό,τι αφορά τις ενέργειες που απαιτούνται για να ξεκινήσει η επόμενη φάση.

Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο Νετανιάχου έχει επισκεφθεί τις ΗΠΑ πέντε φορές για να συναντήσει τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, ενώ ο Τραμπ ταξίδεψε στο Ισραήλ τον Οκτώβριο.

Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς

«Οι άνθρωποι παίρνουν τα σώματα των παιδιών τους από τα νοσοκομεία και τα θάβουν με τα ίδια ρούχα», δήλωσε ο Μοχάμεντ Λεσανπεζέσκι, γιατρός από το Σικάγο που σπούδασε στην Τεχεράνη στο CNN. Μαρτυρίες που επικαλείται το IranWire, αναφέρουν ότι στην ανατολική πόλη Νέισαμπουρ οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν διαδηλωτές από τις στέγες κτιρίων. Δεκάδες είναι τα θύματα από πυροβολισμούς στη Νατζαφαμπάντ, ενώ και στο Μασχάντ, γενέτειρα του Αλί Χαμενεΐ, γίνονται μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας.

BREAKING: Severe clashes are taking place in Iran’s 2nd-largest city Mashhad between anti-regime protesters and the regime’s security forces. People are building barricades to protect the crowd from live fire which is reportedly used by the security forces in the city. pic.twitter.com/coJnXkD88d — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Γιατρός ένα νοσοκομείο της Τεχεράνης που επικαλείται το BBC περιγράφει πρωτόγνωρο αριθμό τραυματιών από σφαίρες στο κεφάλι και την καρδιά.

Το BBC Persian επιβεβαίωσε ότι 70 σοροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Poursina στην πόλη Rasht το βράδυ της Παρασκευής. «Δεν μπορούσα να κοιτάξω, ήταν 20-25 ετών», είπε αυτόπτης μάρτυρας, προσθέτοντας ότι «ο αριθμός ήταν τόσο μεγάλος που δεν υπήρχε αρκετός χώρος στο νεκροτομείο».

«Τα χειρότερα έπονται»

Η ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρεται σε απώλειες των δυνάμεων ασφαλείας και αποκαλεί τους διαδηλωτές «τρομοκράτες».

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν, Μοχάμεντ Μοβαχέντι Αζάντ, προειδοποιεί ότι όποιος συμμετέχει σε διαμαρτυρίες θα θεωρείται «εχθρός του Θεού», με κατηγορία που επισύρει τη θανατική ποινή.

Οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν ορισμένες πτήσεις προς το Ιράν, με την Austrian Airlines να μιλά για «προληπτικό μέτρο» έως τη Δευτέρα και την Turkish Airlines να ακυρώνει 17 πτήσεις προς τρεις πόλεις του Ιράν.

Διαδικτυακό βίντεο που επαληθεύτηκε από το Associated Press, δείχνει χαοτικές διαδηλώσεις στην περιοχή Saadat Abad της βόρειας Τεχεράνης, με χιλιάδες να βρίσκονται στους δρόμους.

«Χαοτικές διαμαρτυρίες»

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο πιστεύεται ότι είναι κοντά στην παραστρατιωτική Φρουρά της Επανάστασης του Ιράν δημοσίευσε υλικό από κάμερα παρακολούθησης που, όπως ισχυρίζεται, προερχόταν από διαδηλώσεις στο Ισφαχάν. Σε αυτό, ένας διαδηλωτής φαίνεται να πυροβολεί, ενώ άλλοι έβαλαν φωτιές και έριξαν μολότοφ σε κυβερνητικό συγκρότημα.

Η Λέσχη Νέων Δημοσιογράφων, που συνδέεται με την κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι διαδηλωτές σκότωσαν τρία μέλη της εθελοντικής δύναμης Basij της Φρουράς στην πόλη Gachsaran. Ανέφερε επίσης ότι αξιωματούχος ασφαλείας μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στην επαρχία Hamadan, ένας αστυνομικός σκοτώθηκε στην πόλη-λιμάνι Bandar Abbas και ένας άλλος στο Gilan, καθώς και ένα άτομο δολοφονήθηκε στη Mashhad.

Στο τέλος της δέκατης τέταρτης ημέρας, έχουν εντοπιστεί 574 τοποθεσίες διαμαρτυρίας σε 185 πόλειςκαι στις 31 επαρχίες της χώρας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN.

«Παιχνίδι αντοχής»

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών χαρακτήρισε χθες Σάββατο (10/1) την κατάσταση στο Ιράν «παιχνίδι αντοχής». Η αντιπολίτευση προσπαθεί να διατηρήσει την πίεση μέχρι τα κυβερνητικά στελέχη του Ιράν είτε να διαφύγουν είτε να αλλάξουν πλευρά. Από την άλλη οι ιρανικές αρχές προσπαθούν να σπείρουν τον τρόμο προκειμένου να σταματήσουν οι διαδηλώσεις προτού οι ΗΠΑ βρουν δικαιολογία για να παρέμβουν, εξήγησε ο ίδιος.

Το Ισραήλ δεν έχει εκφράσει την πρόθεση να εμπλακεί. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Economist που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι συνέπειες θα είναι φρικτές, αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ. Αναφερόμενος στις διαδηλώσεις σχολίασε: «Όλα τα άλλα, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό του Ιράν».

Ο πρίγκιπας διάδοχος και η υποστήριξη του Ισραήλ

Ο εξόριστος πρίγκιπας διάδοχος του Ιράν, Ρεζά Παχλεβί εμφανίζεται να προτρέπει τους διαδηλωτές να κρατήσουν την παλιά σημαία του Ιράν με το λιοντάρι και τον ήλιο και άλλα εθνικά σύμβολα που χρησιμοποιούνταν κατά την εποχή του σάχη. Την ίδια σημαία ύψωσε από την ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο, ένας ακτιβιστής.