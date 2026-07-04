Με αφορμή τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο για να απευθυνθεί στο κοινό. Συμμετείχε ως καλεσμένος σε ένα παιδικό πόντκαστ, όπου συνδύασε τα κομπλιμέντα με το γνώριμο καυστικό του χιούμορ, αφήνοντας αιχμές για πολιτικούς του αντιπάλους, ενώ δεν δίστασε να αυτοσαρκαστεί ακόμα και για τη σωματική του διάπλαση.

Οικοδέσποινα της εκπομπής ήταν η Ούσα Βανς, σύζυγος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης ξεφύλλισε και διάβασε αποσπάσματα από το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο «Presidents Play!», το οποίο είναι έκδοση του οργανισμού για την ιστορική κληρονομιά του Λευκού Οίκου.

Usha has a very special guest on her podcast today, President Donald J. Trump! It’s great and one of my favorite episodes so far pic.twitter.com/bs2WttHVCS — JD Vance (@JDVance) July 3, 2026

Τα σχόλια του Τραμπ για τους πρώην προέδρους

Το βιβλίο παρουσιάζει τις αθλητικές δραστηριότητες και τα χόμπι των παλαιότερων ηγετών της χώρας, δίνοντας στον Τραμπ την τέλεια αφορμή για να σχολιάσει τους προκατόχους του με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο:

Για τον Ρίτσαρντ Νίξον (μπόουλινγκ): «Περνούσε πάρα πολύ χρόνο δίνοντας πολιτικές μάχες για την προεδρία του… πολλοί του δημιουργούσαν προβλήματα».

Για τον Γουίλιαμ Ταφτ (μπέιζμπολ): «Ήταν ένας πολύ μεγαλόσωμος άνδρας, ο πιο βαρύς πρόεδρος που είχαμε ποτέ. Πρέπει να προσέχω να μην σπάσω το ρεκόρ του, κάτι που θα μπορούσε εύκολα να συμβεί αν χαλαρώσω».

Για τον Μπαράκ Ομπάμα (μπάσκετ): «Έχω τις αμφιβολίες μου για το αν ήταν όντως καλός».

Όταν η συζήτηση έφτασε στις παλιές πισίνες του Λευκού Οίκου που πλέον δεν υπάρχουν, ο Τραμπ αναρωτήθηκε χαριτολογώντας αν θα του πήγαινε το μαγιό, συμπληρώνοντας: «Έχω να κολυμπήσω πάρα πολύ καιρό, το πρόγραμμά μου είναι υπερβολικά γεμάτο».

Η πρόταση για ένα απρόσμενο «Reunion»

Ο Τραμπ έριξε στο τραπέζι και μια ιδέα που θα μπορούσε να προκαλέσει αίσθηση στα ΜΜΕ. «Σκέφτομαι ότι ίσως θα έπρεπε να καλέσω τον Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα, τον Τζο Μπάιντεν και την οικογένεια Μπους για να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Φαντάζεστε τι ιστορία θα ήταν αυτή; Τα ΜΜΕ θα έχαναν το μυαλό τους!», ανέφερε χαρακτηριστικά, με την Ούσα Βανς να συμφωνεί πως μια τέτοια συνάντηση κορυφής θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον.

Το μήνυμα προς τη νέα γενιά

Κλείνοντας, όταν ρωτήθηκε για το τι μήνυμα θα ήθελε να στείλει στα παιδιά με αφορμή την Εθνική Εορτή της 4ης Ιουλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν μια «σπουδαία χώρα», παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. «Θα διαλέξουμε τον σωστό δρόμο και θα κάνουμε την Αμερική πιο δυνατή και μεγαλειώδη από ποτέ», κατέληξε.