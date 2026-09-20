Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δημιουργεί μια «Δύναμη Τεχνητής Νοημοσύνης» (AI Force) για να εποπτεύει τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης και ότι θα διορίσει σύντομα ένα «Τσάρο» του ΑΙ.

«Δεν θα εμποδίσουμε ούτε θα ανακόψουμε με κανέναν τρόπο την ανάπτυξη αυτής της απίστευτης βιομηχανίας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. «Αντιθέτως, θα τη στηρίξουμε, θα τη βοηθήσουμε και θα την προσέξουμε καθώς αναπτύσσεται! Ωστόσο, θα ψάχνουμε και για κακές πρακτικές και μπορούμε να το κάνουμε, πολύ εύκολα, με το ήδη υπάρχον Σύστημα Ποινικής και Αστικής Δικαιοσύνης.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Με την πάροδο των ετών, έχουν κυκλοφορήσει πολλές ψευδείς ειδήσεις, όλες δημιουργημένες από τους ριζοσπάστες αριστερούς «Δημοκράτες», με σκοπό την καταστροφή της χώρας μας. ΡΩΣΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Παγκόσμια Θέρμανση, Ψευδής κατηγορία για μομφή #1, Ψευδής κατηγορία για μομφή #2, Άνδρες στα γυναικεία αθλήματα, Τρανσέξουαλ για όλους, και τώρα, η αποδεκάτιση, ή η καταστροφή, της ΤΝ, κοινώς γνωστής ως Τεχνητή Νοημοσύνη — Και εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα μείνω άπραγος και δεν θα αφήσω να συμβεί αυτό. Όλα ξεκίνησαν με μια επίθεση στα Κέντρα Δεδομένων μας, μέχρι που ο κόσμος συνειδητοποίησε πόσο πλούσια και σημαντικά ήταν αυτά για τις Κοινότητες στις οποίες είχαν κατασκευαστεί.

Το αποτέλεσμα ήταν υψηλότεροι μισθοί, χαμηλότεροι φόροι και ασφαλέστεροι δρόμοι, και η παράλογη επίθεση στα κέντρα δεδομένων απέτυχε σε μεγάλο βαθμό, οπότε τώρα, με τον ίδιο σχεδόν τρόπο που άλλαξαν τον όρο «παγκόσμια υπερθέρμανση» σε «κλιματική αλλαγή» — καθώς καλύπτει ένα πολύ ευρύτερο «πεδίο» αμφιβολιών — επιτίθενται κατευθείαν στην ΤΝ. Δεν θα εμποδίσουμε ούτε θα καταπνίξουμε με κανέναν τρόπο την ανάπτυξη αυτού του απίστευτου κλάδου. Αντίθετα, θα τον εκτιμήσουμε, θα τον βοηθήσουμε και θα τον προσέχουμε, καθώς μεγαλώνει!

Ωστόσο, θα αναζητούμε και τα ΚΑΚΑ, και μπορούμε να το κάνουμε αυτό πολύ εύκολα, με το ήδη υπάρχον ποινικό και αστικό δικαστικό μας σύστημα. Για το σκοπό αυτό, δημιουργώ τη Δύναμη Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Force), όπως έκανα και με τη Διαστημική Δύναμη (Space Force), η οποία αποδείχθηκε τεράστια ΕΠΙΤΥΧΙΑ κατά την πρώτη θητεία μου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα ανακοινώσω, στο εγγύς μέλλον, τον «Τσάρο» της Τεχνητής Νοημοσύνης — Μόνο άτομα με υψηλό δείκτη νοημοσύνης (IQ) μπορούν να υποβάλουν αίτηση! Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι η επόμενη Βιομηχανική Επανάσταση, ή το Διαδίκτυο, αλλά θα είναι ακόμη μεγαλύτερη και θα έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο, πιθανώς να φτάσει έως και το 25% του ΑΕΠ της χώρας μας. Προηγούμαστε της Κίνας και του υπόλοιπου κόσμου, και σκοπεύω να το διατηρήσω έτσι! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Over the years, there have been many Hoaxes, all generated by the Radical Left Dumocrats, for purposes of destroying our Country. RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA, UKRAINE, UKRAINE, UKRAINE, Global Warming, Impeachment Hoax #1, Impeachment Hoax #2, Men in Women’s Sports, Transgender for… pic.twitter.com/B4anWlgKkr — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 19, 2026

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Τραμπ σε ανάρτησή του είπε πως «βρίσκεται σε εξέλιξη μια αρρωστημένη συνωμοσία κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Κέντρων Δεδομένων».

Ο ίδιος αγνόησε εκκλήσεις για νέους ομοσπονδιακούς κανόνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται μόνο έναν ισχυρό πρόεδρο για να ρυθμίσει την τεχνολογία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα θέσουν το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης στις συνομιλίες με την Κίνα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα.

Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο θεωρούν κρίσιμες τις προόδους της Τεχνητής Νοημοσύνης για την οικονομική και στρατιωτική τους ανταγωνιστικότητα, αλλά εξακολουθούν να διαφωνούν σχετικά με την πρόσβαση σε προηγμένα τσιπς, τη ρύθμιση της βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ ανταλλάζουν κατηγορίες για αντιγραφή τεχνολογίας.

Η Ένωση Ανταποκριτών ζητά από τον Τραμπ να άρει την απαγόρευση πρόσβασης σε δημοσιογράφους του CNN και άλλων ΜΜΕ στον Λευκό Οίκο

Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου κάλεσε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ να αναιρέσει την απαγόρευση πρόσβασης στον Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους του CNN και άλλων μέσων ενημέρωσης, με την Ένωση να κρίνει αυτή την κίνηση αντισυνταγματική.

«Η σημερινή απόφαση ανάκλησης της πρόσβασης δημοσιογράφων από το CNN, το Politico και το MSNOW παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA), καλώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επαναφέρει «άμεσα» την πρόσβαση για τους δημοσιογράφους.

Το CNN και το MS NOW ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι δεν δόθηκε πρόσβαση στον Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους τους, μετά την απαγόρευση που ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν επετράπη σε έναν δημοσιογράφο και έναν φωτογράφο του MS NOW να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο σήμερα, ενώ και το ίδιο συνέβη και σε δημοσιογράφους του CNN.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες (19/9) ότι απαγορεύει «με άμεση ισχύ» την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα ΜΜΕ και παραπονούμενος για την κάλυψη της ειδησεογραφίας εκ μέρους τους, στην πιο πρόσφατη απειλή του εις βάρος της ανεξαρτησίας του Τύπου.