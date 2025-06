Μια πραγματικά κωμική στιγμή, έλαβε χώρα, μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών της διατλαντικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η… αδεξιότητα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που σκόρπισε τα χαρτιά της συμφωνίας, αναγκάζοντας τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να σκύψει για να τα μαζέψει, έγινε viral.

‘Grovelling’ Starmer was ‘like a dog wagging its tail’ after spawling at Trump’s feet in trade deal press conference, body language expert claims | Daily Mail Online https://t.co/fXZFxeuEQk

Οι δύο ισχυροί ηγέτες ήταν όλο χαμόγελα κατά τη διάρκεια της ιστορικής συμφωνίας, ωστόσο το γεγονός ότι ο Τραμπ έκανε το προαναφερθέν τεράστιο λάθος λίγα λεπτά αργότερα, προκάλεσε πρόσκαιρη αμηχανία αλλά και γέλια.

Συγκεκριμένα καθώς αποκάλυπτε τα επίσημα υπογεγραμμένα έγγραφα στα μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος έριξε κατά λάθος αρκετές σημαντικές σελίδες στο έδαφος.

Trump: “We all know the Prime Minister of the UK and we just signed a document…So we have our trade agreement with the European Union.”

The UK is not a member of the European Union. pic.twitter.com/jN1eYNzkvn

