Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δύο «ναρκοτρομοκράτες» που επέζησαν αμερικανικού πλήγματος κατά «υποβρυχίου που μετέφερε ναρκωτικά» μεταφέρονται στις χώρες καταγωγής τους, το Εκουαδόρ και την Κολομβία.

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να καταστρέψω ένα πολύ μεγάλο ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ που κατευθυνόταν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες επί πολύ γνωστού διαύλου. Οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος ήταν φορτωμένο κυρίως με Fentanyl και άλλα παράνομα ναρκωτικά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

It was my great honor to destroy a very large DRUG-CARRYING SUBMARINE that was navigating towards the United States on a well known narcotrafficking transit route. U.S. Intelligence confirmed this vessel was loaded up with mostly Fentanyl, and other illegal narcotics. There were… pic.twitter.com/Do3yoqbYdr — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 18, 2025

Τέσσερις «ναρκοτρομοκράτες» επέβαιναν στο υποβρύχιο, έγραψε ο Τραμπ. Οι δύο σκοτώθηκαν και οι δύο που επέζησαν μεταφέρονται στις χώρες τους «για να τεθούν υπό κράτηση και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη».

