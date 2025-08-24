Το αμερικανικό Πεντάγωνο καταρτίζει τις τελευταίες εβδομάδες σχεδιασμούς για την ανάπτυξη στοιχείων των ενόπλων δυνάμεων στο Σικάγο (Ιλινόι, μεσοδυτικά), καθώς ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απαιτεί να παταχθούν το έγκλημα, η αστεγία και η παράτυπη μετανάστευση στη μεγαλούπολη, ανέφερε χθες, Σάββατο 23 Αυγούστου, η Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στον κρατικό μηχανισμό ενήμερες σχετικά.

Οι σχεδιασμοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν διάφορες «επιλογές», ανάμεσά τους την ανάπτυξη τουλάχιστον μερικών χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς και η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να λάβει αποφάσεις εντός εβδομάδων, πιθανόν μέσα στον Σεπτέμβριο, πρόσθεσε η εφημερίδα.

«Το Σικάγο είναι ένα χάλι», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους προχθές, Παρασκευή, καταφερόμενος εναντίον του δημοκρατικού δημάρχου – συνεχίζοντας τις φραστικές επιθέσεις του εναντίον αιρετών σε πόλεις όπου κυβερνούν αντιπολιτευόμενοι. «Και θα βάλουμε τάξη εκεί πέρα, πιθανόν αμέσως μετά» την Ουάσιγκτον, πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο ανέφερε σε ανακοίνωσή του αργά χθες βράδυ πως «δεν σεναριολογούμε για μελλοντικές επιχειρήσεις», τονίζοντας πάντως πως το υπουργείο Άμυνας κάνει διαρκώς «σχεδιασμούς» και «συνεργάζεται με άλλους φορείς – εταίρους του για σχέδια όσον αφορά την υπεράσπιση ομοσπονδιακών πόρων και του προσωπικού».

Όταν του ζητήθηκε σχόλιο από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ προχθές, Παρασκευή.

Ο Τζέι Μπι Πρίτσκερ, ο δημοκρατικός κυβερνήτης στο Ιλινόι, όπου υπάγεται διοικητικά το Σικάγο, τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει επικοινωνήσει με την πολιτεία του για να τη ρωτήσει αν χρειάζεται βοήθεια. Επέμεινε πως δεν υπάρχει καμιά κατάσταση έκτακτης ανάγκης που να δικαιολογεί την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς ή άλλων στοιχείων του στρατού.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να κατασκευάσει μια κρίση, να πολιτικοποιήσει τους ένστολους Αμερικανούς που υπηρετούν και να συνεχίσει να καταχράται την εξουσία του για να αποσπάσει την προσοχή από τα προβλήματα που προκαλεί στις οικογένειες εργαζόμενων Αμερικανών», έκρινε ο κυβερνήτης Πρίτσκερ.

Εκπρόσωπος του δημάρχου στο Σικάγο, του Μπράντον Τζόνσον, δεν απάντησε αμέσως όταν του ζητήθηκε σχόλιο. Την Παρασκευή, ο κ. Τζόνσον δήλωσε πως η πόλη του ανησυχεί έντονα για τον αντίκτυπο που θα είχε οποιαδήποτε ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, που θα ήταν παράνομη, όπως τόνισε.

«Το πρόβλημα με την προσέγγιση του προέδρου είναι πως είναι ασυντόνιστη, αχρείαστη και σαθρή», είπε ο δήμαρχος, προσθέτοντας πως, την τελευταία χρονιά στην πόλη του, οι ανθρωποκτονίες έχουν μειωθεί κατά 30% και πλέον, οι κλοπές κατά 35% και τα βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων κατά σχεδόν 40%.

Κατόπιν αιτήματος του Τραμπ το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι ρεπουμπλικάνοι κυβερνήτες τριών πολιτειών έστειλαν εκατοντάδες μέλη της εθνοφρουράς εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, στην Ουάσιγκτον.

Ο μεγιστάνας των ακινήτων φιλοτεχνεί με μελανά χρώματα τον πίνακα μιας πόλης όπου το έγκλημα είναι εκτός ελέγχου, παρότι δεδομένα του υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν πως τα βίαια εγκλήματα υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών πέρυσι.

Η πρωτεύουσα έχει διοικητικό αυτοδιοίκητο, δεν λογοδοτεί παρά μόνο στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο.

Τον Ιούνιο, ο Τραμπ διέταξε να αναπτυχθούν 700 μέλη των πεζοναυτών και 4.000 μέλη της εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες – αψηφώντας την εναντίωση του δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ -, για να αποκατασταθεί κατ’ αυτόν η τάξη στη μεγαλούπολη, έπειτα από επεισόδια στις διαδηλώσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις επιχειρήσεις-σκούπες για να συλληφθούν μετανάστες από την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση (ICE).