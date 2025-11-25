Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, 25 Νοεμβρίου, ότι έδωσε εντολή στον ειδικό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ, να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη Μόσχα, καθώς «απομένουν ελάχιστα σημεία διαφωνίας» μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ, θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς και έπειτα, ελπίζει να συναντηθεί ο ίδιος με τον Πούτιν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι – αλλά όχι πριν οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

«Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ή βρίσκεται στο τελικό στάδιο», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Επαίνεσε την «τεράστια πρόοδο» που έχει σημειώσει η ομάδα του την τελευταία εβδομάδα, σημειώνοντας ότι «το αρχικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τελειοποιηθεί, με πρόσθετες εισροές και από τις δύο πλευρές, και υπάρχουν μόνο ελάχιστα σημεία διαφωνίας που απομένουν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου:

«Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα μου σημείωσε τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (ένας πόλεμος που δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν πρόεδρος!).

Τον περασμένο μήνα, 25.000 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τελειοποιηθεί, με πρόσθετες εισροές και από τις δύο πλευρές, και υπάρχουν μόνο ελάχιστα σημεία διαφωνίας που απομένουν.

Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο, έδωσα εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου, Στιβ Γουίτκοφ, να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ, θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς.

Θα ενημερωθώ για όλες τις εξελίξεις, μαζί με τον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.

Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρόεδρο Πούτιν, αλλά μόνο όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι οριστική ή βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και ας ελπίσουμε όλοι ότι η ειρήνη θα επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν!».

Η ανάρτηση του Τραμπ, όπως δημοσιεύτηκε στο Truth Social:

Ζελένσκι: Να προχωρήσει προς τα εμπρός με το ειρηνευτικό σχέδιο

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τα ευαίσθητα σημεία της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνομιλίες που, όπως είπε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν Ευρωπαίους συμμάχους.

Σε ομιλία του προς τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, αντίγραφο της οποίας είδε το πρακτορείο Reuters, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο για όσο διάστημα η Μόσχα δεν δείχνει προθυμία να τερματίσει τον πόλεμό της.

Με πληροφορίες από το CNN