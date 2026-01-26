Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι στέλνει στη Μινεσότα τον «τσάρο των συνόρων», Τομ Χόμαν, μετά την κατακραυγή που προκάλεσε ο θανάσιμος πυροβολισμός Αμερικανού πολίτη από Πράκτορες Μετανάστευσης στη Μινεάπολη το Σαββατοκύριακο.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Χόμαν θα μεταβεί στην Πολιτεία απόψε και θα αναφέρεται απευθείας στον ίδιο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ σημείωσε ότι ο Χόμαν «δεν έχει εμπλακεί μέχρι τώρα στην περιοχή», αλλά «γνωρίζει και εκτιμά πολλούς από τους ανθρώπους εκεί», προσθέτοντας ότι είναι «σκληρός αλλά δίκαιος».

Στην ίδια ανάρτηση, κάνει λόγο για «μεγάλη έρευνα» σε εξέλιξη σχετικά με υπόθεση κοινωνικής απάτης ύψους άνω των 20 δισ. δολαρίων στη Μινεσότα, την οποία συνέδεσε, εν μέρει, με τις «βίαιες οργανωμένες διαμαρτυρίες» που, όπως είπε, εξελίσσονται στους δρόμους.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Κογκρέσο εξετάζουν την υπόθεση της Δημοκρατικής βουλευτή ‘Ιλχαν Ομάρ, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται υπό έλεγχο για την οικονομική της κατάσταση.

«Ο χρόνος θα δείξει τα πάντα», κατέληξε στην ανάρτησή του.

Ο Τομ Χόμαν, ο οποίος υπηρέτησε ως αναπληρωτής Διευθυντής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ από το 2017 έως το 2018, ανέλαβε το 2024 τον ρόλο του «τσάρου των συνόρων».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Στέλνω τον Τομ Χόμαν στη Μινεσότα απόψε. Δεν έχει εμπλακεί μέχρι τώρα σε αυτήν την περιοχή, αλλά γνωρίζει και εκτιμά πολλούς από τους ανθρώπους εκεί. Ο Τομ είναι σκληρός, αλλά δίκαιος, και θα αναφέρεται απευθείας σε μένα. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη έρευνα σχετικά με τη μαζική απάτη στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, ύψους άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που έχει λάβει χώρα στη Μινεσότα και είναι, τουλάχιστον εν μέρει, υπεύθυνη για τις βίαιες οργανωμένες διαμαρτυρίες που εξελίσσονται στους δρόμους. Επιπλέον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Κογκρέσο εξετάζουν την υπόθεση της “βουλευτή” ‘Ιλχαν Ομάρ, η οποία έφυγε από τη Σομαλία χωρίς ΤΙΠΟΤΑ, και πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, η περιουσία της ξεπερνά τα 44 εκατομμύρια δολάρια. Ο χρόνος θα δείξει τα πάντα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό.

Πρόεδρος DJT».

Ποιος είναι ο Τομ Χόμαν

Ως αναπληρωτής Διευθυντής της ICE, ο Χόμαν ακύρωσε μια πολιτική της Κυβέρνησης Ομπάμα – που αργότερα εγκρίθηκε ξανά από την Κυβέρνηση Μπάιντεν – οδηγώντας τους αξιωματικούς να επικεντρωθούν στη σύλληψη μεταναστών που διαμένουν στη χώρα παράνομα, με σοβαρό ποινικό ιστορικό. Υπό την ηγεσία του, η ICE ενίσχυσε τις επιδρομές σε εργοστάσια συσκευασίας κρέατος και σε άλλα μέρη, όπου ήταν γνωστό, ότι συγκεντρώνονταν ισπανόφωνοι μετανάστες.

Πρώην αξιωματικός της Αστυνομίας, ο Χόμαν εντάχθηκε σε αυτό που τότε ονομαζόταν Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης τη δεκαετία του 1980, και πέρασε δεκαετίες εργαζόμενος ως κυβερνητικός υπάλληλος σε διάφορους ρόλους, συμπεριλαμβανομένου του συνοριοφύλακα.

Ο Χόμαν υποστήριξε για πρώτη φορά την ιδέα του διαχωρισμού των οικογενειών μεταναστών ως αποτρεπτικό μέτρο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Ομπάμα, όταν το 2014 ένα κύμα οικογενειών από την Κεντρική Αμερική άρχισε να διασχίζει παράνομα τα σύνορα. Η ιδέα απορρίφθηκε χωρίς περιστροφή, αλλά ο Χόμαν την αναβίωσε όταν ο Τραμπ έγινε Πρόεδρος, και ένα πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε το 2017 προτού επεκταθεί σε όλα τα σύνορα. Αν και το Πρακτορείο του Χόμαν δεν έπαιξε άμεσο ρόλο στο διαχωρισμό των οικογενειών, ήταν ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της πολιτικής, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, σύμφωνα με άτομα που συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο Τραμπ διατηρεί την εμπιστοσύνη του στην Νοέμ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στην Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, μετά την απόφασή του να στείλει στη Μινεσότα τον Τομ Χόμαν.

«Η Υπουργός Νοέμ θα συνεχίσει να ηγείται του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας με την πλήρη εμπιστοσύνη και στήριξη του Προέδρου», δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, απαντώντας σε ερώτηση του Reuters.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο Χόμαν «βρίσκεται σε μοναδική θέση ώστε να αφήσει τα πάντα και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη Μινεσότα, προκειμένου να επιλύσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους των πολιτειακών και τοπικών αξιωματούχων».