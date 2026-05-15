Η δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα ξεκίνησε με μια εικόνα υψηλού συμβολισμού: τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Ζονγκνανχάι, το αυστηρά προστατευόμενο συγκρότημα όπου χτυπά η πολιτική «καρδιά» του Κινεζικού κράτους.

Το Ζονγκνανχάι, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην «Απαγορευμένη Πόλη», συχνά αποκαλείται η «κινεζική εκδοχή» του Λευκού Οίκου ή ακόμη και το «κινεζικό Κρεμλίνο».

Στην πραγματικότητα όμως αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο: έναν κλειστό κόσμο εξουσίας, πίσω από τα ιστορικά κόκκινα τείχη, όπου λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.

NOW: President Trump arrives at Zhongnanhai Garden to meet with Chinese President Xi. pic.twitter.com/C0FHEm8wXg — Fox News (@FoxNews) May 15, 2026

Το συγκρότημα εκτείνεται σε περίπου 6.000 στρέμματα και συνδυάζει την Κινεζική αυτοκρατορική αισθητική με τη σύγχρονη κρατική εξουσία.

Λίμνες, περίπτερα, παραδοσιακοί κήποι, διοικητικά κτίρια και κατοικίες της ανώτατης ηγεσίας συνθέτουν ένα τοπίο σχεδόν αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο.

Περίπου η μισή έκταση καλύπτεται από λίμνες και ρυάκια, ενώ το σύνολο του χώρου παραμένει σχεδόν αόρατο για τους περισσότερους Κινέζους πολίτες.

Ο ίδιος ο Σι Τζινπίνγκ φρόντισε να αναδείξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του χώρου, υποδεχόμενος προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ στους κήπους του συγκροτήματος.

🏛️ Trump’s China finale: Zhongnanhai respect & big business. Just hours before wheels up, President Xi personally hosted Trump at his official residence , the first foreign leader to tour the highly guarded Zhongnanhai grounds in years 🇨🇳🤝🇺🇸 pic.twitter.com/1ngHWpPHLp — War Intel (@war_intell) May 15, 2026

«Το Ζονγκνανχάι είναι ο τόπος όπου εργάζονται η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΚ και το Συμβούλιο της Επικρατείας, και είναι επίσης ο τόπος όπου εργάζομαι και ζω», είπε ο Κινέζος πρόεδρος, υπενθυμίζοντας ότι στον ίδιο χώρο έζησαν ιστορικές προσωπικότητες του κινεζικού κομμουνισμού, όπως ο Μάο Τσετούνγκ και ο Σου Ενλάι.

Η εικόνα των δύο ηγετών να περπατούν στους απόλυτα περιποιημένους κήπους του συγκροτήματος, μακριά από τις συνήθεις επίσημες αίθουσες και τις αυστηρές τελετουργίες, ανέδειξε ένα πιο προσωπικό σκηνικό, επιχειρώντας να δώσει έμφαση στη διαπροσωπική διάσταση της σχέσης του Σι Τζινπίνγκ με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Κατά τη διάρκεια του περιπάτου, ο Σι έδειχνε στον Τραμπ αιωνόβια δέντρα, επιχειρώντας να συνδέσει το τοπίο με τη μακρά ιστορική συνέχεια της Κίνας.

«Όλα αυτά τα δέντρα είναι 200 έως 300 ετών. Υπάρχει ένα μεγάλο που είναι περίπου 400 ετών», είπε ο Κινέζος ηγέτης, με τον Τραμπ να εκφράζει τον θαυμασμό του. «Υπάρχει ακόμη και ένα που είναι 1.000 ετών. Βρίσκεται κάπου αλλού», συμπλήρωσε ο Σι.

Οι κήποι του Ζονγκνανχάι χαρακτηρίζονται από στενά πέτρινα μονοπάτια, χαμηλούς τοίχους, παραδοσιακές κινεζικές στέγες και παρτέρια με τριαντάφυλλα σε αποχρώσεις του κόκκινου, του ροζ και του κίτρινου. Το στοιχείο που εντυπωσίασε περισσότερο τους ξένους ανταποκριτές ήταν η σχεδόν απόκοσμη ησυχία.

Σε μια πόλη όπως το Πεκίνο, γνωστή για τον έντονο θόρυβο και την αδιάκοπη κίνηση, το εσωτερικό του συγκροτήματος έμοιαζε απομονωμένο από την πραγματικότητα της κινεζικής πρωτεύουσας.

Οι ήχοι των πουλιών ακούγονταν καθαρά, ενώ σύμφωνα με δημοσιογράφους που ακολουθούσαν την αποστολή, το ρολόι χτύπησε έντεκα ακριβώς τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος περνούσε την πύλη του συγκροτήματος.

Η ασφάλεια παρέμενε ασφυκτική. Κάμερες παρακολούθησης καλύπτουν σχεδόν κάθε γωνιά του χώρου, ενώ ένστολοι και άνδρες ασφαλείας με πολιτικά κινούνται διαρκώς σε όλη την περίμετρο.

Συνοδός της κινεζικής αποστολής χαρακτήρισε το Ζονγκνανχάι ως «ένα πολύ ιδιωτικό μέρος», περιγράφοντας ουσιαστικά το πνεύμα ενός πολιτικού κέντρου που λειτουργεί μακριά από τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας.

Η «διπλωματία του τσαγιού»

Κεντρικό ρόλο στη σημερινή επίσκεψη έχει και η περίφημη «διπλωματία του τσαγιού» του Σι Τζινπίνγκ.

Ο Κινέζος πρόεδρος είναι γνωστός για την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει στις τελετές τσαγιού κατά τις επαφές του με ξένους ηγέτες.

Σύμφωνα με το κινεζικό πρωτόκολλο, η προσφορά τσαγιού δεν αποτελεί απλώς μια πράξη φιλοξενίας αλλά έναν συμβολισμό σεβασμού, ειλικρίνειας και πολιτισμικής προβολής.

Η Κίνα διαθέτει παράδοση χιλιάδων ετών γύρω από το τσάι και εκατοντάδες διαφορετικές ποικιλίες.

Για το Πεκίνο, τέτοιες τελετές λειτουργούν ως εργαλείο ανάδειξης πολιτισμού, παρουσιάζοντας τη χώρα όχι μόνο ως οικονομική και στρατιωτική δύναμη αλλά και ως πολιτισμικό κέντρο με βαθιές ιστορικές ρίζες.

Η επιλογή του Ζονγκνανχάι για τη φιλοξενία του Τραμπ θεωρείται από διπλωματικούς αναλυτές ιδιαίτερα σημαντική.

Κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στην Κίνα, το 2017, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε περάσει τις πύλες του συγκροτήματος.

Η σημερινή πρόσκληση ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι ο Σι επιχειρεί να οικοδομήσει μια πιο προσωπική γραμμή επικοινωνίας με τον Τραμπ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες.

Από αυτοκρατορικός κήπος σε νευραλγικό κέντρο εξουσίας

Το όνομα Ζονγκνανχάι σημαίνει «κεντρική και νότια θάλασσα» και προέρχεται από τις διασυνδεδεμένες λίμνες που βρίσκονται στο εσωτερικό του συγκροτήματος. Η ιστορία του χώρου ξεκινά αιώνες πριν από την άνοδο του κινεζικού κομμουνισμού.

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως αυτοκρατορικός κήπος και τόπος αναψυχής της δυναστείας των Τσινγκ.

Μία από τις λίμνες του συγκροτήματος χρονολογείται ήδη από τον 12ο αιώνα, ενώ το Ζονγκνανχάι έχει συνδεθεί με ορισμένες από τις πιο σκοτεινές πολιτικές ίντριγκες της κινεζικής ιστορίας.

Το 1898, η αυτοκράτειρα Empress Dowager Cixi (σ.σ. Αυτοκράτειρα Χήρα Τσισί) πραγματοποίησε εκεί πραξικόπημα κατά του αυτοκράτορα Γουάνγκ Σου, όταν εκείνος επιχείρησε μεταρρυθμίσεις που θα μετέτρεπαν την αυτοκρατορική Κίνα σε συνταγματική μοναρχία. Ο Γουανγκ Σου φυλακίστηκε στο νησί Γινγκτάι, μέσα στο ίδιο το συγκρότημα.

Μετά την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949, ο Μάο Τσετούνγκ επέλεξε το Ζονγκνανχάι ως έδρα της κομμουνιστικής ηγεσίας. Από τότε, το συγκρότημα μετατράπηκε σταδιακά σε ένα από τα πιο ισχυρά πολιτικά κέντρα του κόσμου.

Οι ιστορικές επισκέψεις και ο συμβολισμός

Ελάχιστοι ξένοι ηγέτες έχουν φιλοξενηθεί στο εσωτερικό του Ζονγκνανχάι.

Το 1972, ο Ρίτσαρντ Νίξον συναντήθηκε εκεί με τον Μάο, στην ιστορική επίσκεψη που άνοιξε τον δρόμο για την αποκατάσταση των σχέσεων Ουάσιγκτον και Πεκίνου κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Τα επόμενα χρόνια, το συγκρότημα φιλοξένησε μεταξύ άλλων τον Βλαντιμίρ Πούτιν τον Αλεξάντερ Λουκασένκο, αλλά και Αμερικανούς προέδρους όπως ο Τζορτζ Μπους και ο Μπαράκ Ομπάμα.

Με την πάροδο των δεκαετιών, το Ζονγκνανχάι εξελίχθηκε σε ένα υβρίδιο αυτοκρατορικής παράδοσης και σύγχρονου πολιτικού στρατηγείου. Πίσω από τις παραδοσιακές στέγες και τους ιστορικούς κήπους βρίσκονται πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις, από πισίνες και γήπεδα τένις μέχρι ιδιωτικά γυμναστήρια για την κομματική ελίτ.

Παρά τη μυθολογία που το περιβάλλει, το Ζονγκνανχάι παραμένει κυρίως σύμβολο συγκεντρωτικής εξουσίας. Ένα πολιτικό «φρούριο» στο οποίο χαράσσονται οι στρατηγικές επιλογές της Κίνας πριν παρουσιαστούν δημόσια στον υπόλοιπο κόσμο.

Και ακριβώς γι’ αυτό, η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ πίσω από τα τείχη του δεν ήταν μια απλή διπλωματική επίσκεψη. Ήταν μια προσεχτικά σχεδιασμένη εικόνα ισχύος από τον Σι Τζινπίνγκ, «υπενθυμίζοντας» ότι η κινεζική ηγεσία επιλέγει με απόλυτη προσοχή ποιος περνά το κατώφλι του πιο κλειστού πολιτικού συγκροτήματος της χώρας.

Τι δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την ξενάγηση

Ο Ντοναλντ Τραμπ εντυπωσιασμένος από το συγκρότημα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του στην επίσημη δήλωσή του μετά την ξενάγηση.

President Trump with President Xi in Zhongnanhai: “I want to thank you very much. This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We’ve made some fantastic trade deals, great for both countries. He’s a man I respect greatly. He’s become really a fan.… pic.twitter.com/YjGezQHEaI — Open Source Intel (@Osint613) May 15, 2026

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε:

«Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Αυτή ήταν μια πραγματικά απίστευτη επίσκεψη. Πιστεύω ότι προέκυψαν πολλά θετικά από αυτήν.

Καταλήξαμε σε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες, πολύ καλές και για τις δύο χώρες. Είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι βαθύτατα. Έχει εξελιχθεί πραγματικά σε έναν φίλο.

Γνωριζόμαστε εδώ και 11 χρόνια, σχεδόν 12. Είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Και έχουμε επιλύσει πολλά διαφορετικά ζητήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να είχαν επιλύσει. Η σχέση μας είναι πολύ ισχυρή.

Πιστεύω ότι έχουμε πετύχει πραγματικά σπουδαία πράγματα. Συζητήσαμε επίσης για το Ιράν. Έχουμε πολύ παρόμοιες απόψεις για το Ιράν.

Θέλουμε να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Δεν θέλουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Θέλουμε τα Στενά να παραμείνουν ανοιχτά.

Αυτή τη στιγμή τα κλείνουμε. Εκείνοι τα έκλεισαν και εμείς προχωρήσαμε ακόμη περισσότερο. Όμως θέλουμε τα Στενά ανοιχτά.

Και θέλουμε να δοθεί τέλος σε όλο αυτό, γιατί πρόκειται για μια τρελή κατάσταση. Είναι κάπως απρόβλεπτοι και αυτό δεν είναι καλό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο.

Συζητήσαμε όμως και πολλά άλλα ζητήματα και πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά θετική πορεία. Θα συνεχίσουμε τώρα με νέες συζητήσεις μαζί με τις αντιπροσωπείες. Αλλά θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Σι και όλους τους συνεργάτες του.

Έχουμε αναπτύξει φιλικές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους του, εξαιρετικοί άνθρωποι. Και είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Πιστεύω ότι θα επιστρέψουμε στις 24 Σεπτεμβρίου ή περίπου τότε.

Και ο πρόεδρος Σι θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα ανταποδώσουμε τη φιλοξενία, όπως ακριβώς και το αμοιβαίο εμπόριο. Η επίσκεψη θα είναι αμοιβαία.

Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και ελπίζω ότι θα φύγετε εξίσου εντυπωσιασμένοι, όπως είμαι κι εγώ εντυπωσιασμένος από την Κίνα.

Και θέλω να κλείσω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήταν πραγματικά δύο εξαιρετικές ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ».