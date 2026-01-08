Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σε ένα κράτος που συνηθίζει όλο και περισσότερο τον ήχο των όπλων ως «επιχειρησιακή κανονικότητα», η ανθρώπινη ζωή μοιάζει να υποχωρεί μπροστά στο δόγμα της κρατικής «μηδενικής ανοχής».

Οι πολιτικές της Κυβέρνησης Τραμπ, που από την επανεκλογή του στο «τιμόνι» των ΗΠΑ, επενδύουν στην ποινικοποίηση της μετανάστευσης και στην ανεξέλεγκτη ενίσχυση των ομοσπονδιακών σωμάτων ασφαλείας, γεννούν ένα αστυνομικό κράτος χωρίς λογοδοσία. Και στη Μινεάπολη, αυτό το δόγμα άφησε πίσω του ακόμη έναν νεκρό πολίτη.

Οργή και θλίψη επικρατεί στις γειτονιές της Μινεάπολης, μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ σε «ζωντανή μετάδοση», μέσα στο αυτοκίνητό της από ομοσπονδιακό πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE).

Το βίντεο από τη στιγμή που η 37χρονη δέχεται τους πυροβολισμούς, έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ, αλλά και την έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, ιδιαίτερα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ και αξιωματούχους της Κυβέρνησής του, που υποστηρίζουν ότι ο πράκτορας έδρασε δήθεν «σε αυτοάμυνα».

🚨 US woman killed after being shot by ICE agent during enforcement operation in Minneapolis 🗣️ US Department of Homeland Security says woman attempted to strike officers with her vehicle, prompting agent to fire in ‘self-defense’ 📢 Minneapolis Mayor Jacob Frey rejects federal… pic.twitter.com/KyoHyCA6hy — Anadolu English (@anadoluagency) January 7, 2026

Ο Λευκός Οίκος στηρίζει τον πράκτορα της ICE

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης 8/1, (ώρα Ελλάδας), υπερασπίστηκε ανοιχτά τη χρήση θανατηφόρας βίας από τον ομοσπονδιακό πράκτορα, δηλώνοντας ότι «η πολιτική της υπηρεσίας επιτρέπει σε έναν πράκτορα να πυροβολήσει κάποιον που απειλεί αστυνομικούς με ένα θανατηφόρο όπλο, συμπεριλαμβανομένου ενός οχήματος».

Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν μια διαφορετική εικόνα.

Όπως αναφέρουν, ο πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ το ίδιο ακριβώς δευτερόλεπτο που διέταζε τη γυναίκα να απομακρυνθεί από το σημείο, επειδή, κατά τους ίδιους, εμπόδιζε την περιπολία της υπηρεσίας, ενώ να σημειώσουμε ότι δεν προσπάθησαν να τη σταματήσουν για να την ελέγξουν.

Στο βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του πλανήτη, καταγράφεται η 37χρονη, περιτριγυρισμένη από πάνοπλους πράκτορες, να δέχεται τρεις πυροβολισμούς τη στιγμή που στρίβει ελαφρά το όχημά της.

Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αυτοκίνητό της προσκρούει σε σταθμευμένο ΙΧ, ενώ η γυναίκα κείτεται νεκρή μέσα στην καμπίνα.

Κυβερνήτης Μινεζότα: «Η ICE αποτελεί απειλή για την ασφάλειά μας»

Ο Κυβερνήτης της πολιτείας, Τιμ Γουόλζ, δήλωσε πως «προειδοποιεί εδώ και εβδομάδες ότι οι επιχειρήσεις της ICE αποτελούν απειλή για τη δημόσια ασφάλειά μας».

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο Δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, ο οποίος απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό της Κυβέρνησης Τραμπ περί αυτοάμυνας.

Κατηγόρησε τους ομοσπονδιακούς Πράκτορες Μετανάστευσης ότι «σπέρνουν το χάος στην πόλη» και απηύθυνε ευθεία έκκληση: «Φύγετε από τη Μινεάπολη», είπε, απευθυνόμενος στην ICE.

Το σύνθημα αυτό υιοθέτησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7/1, χιλιάδες πολίτες που κατέβηκαν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τόσο στη Μινεάπολη, όσο και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ.

Αντικυβερνητική νυχτερινή συγκέντρωση

Το βράδυ της 7ης Ιανουαρίου, λίγες ώρες μετά την δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ , χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου η 37χρονη άφησε την τελευταία της πνοή, διαμαρτυρόμενοι για τις πρακτικές της ICE.

Με κεριά, λουλούδια, πλακάτ και εμφανή τη βαριά αίσθηση της αδικίας, φώναξαν συνθήματα όπως «ICE Go Home» και «Η Μινεσότα δεν χρειάζεται περισσότερη ICE», αποτίνοντας ταυτόχρονα φόρο τιμής στο θύμα.

✊🏾🤍 Tonight at the vigil honoring Renee Nicole Good, I was reminded why I love Minneapolis so much. Even in grief, our city shows up for one another – with care, dignity, and compassion. We hold Renee’s loved ones close. This is who we are. —J pic.twitter.com/RoBVMBIW9g — Jamal Osman (@JamalOsmanMN) January 7, 2026

Δολοφονήθηκε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της

Η Ρενέ Νικόλ Γκουντ, πολίτης των ΗΠΑ και μητέρα τριών παιδιών, ένα εκ των οποίων μόλις 6 ετών, αναγνωρίστηκε από την μητέρα της, Ντόνα Γκάνγκερ, η οποία αποκάλυψε ότι η κόρη της ξεψύχησε λίγα τετράγωνα μακριά από το σπίτι της.

Η κ. Γκάνγκερ δήλωσε στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune ότι η Ρενέ ζούσε στις «Δίδυμες Πόλεις» (Twin Cities) με την σύντροφό της, ενώ η οικογένεια ενημερώθηκε για τον θάνατό της αργά το πρωί της Τετάρτης 7/1.

«Πιθανότατα ήταν τρομοκρατημένη», είπε η μητέρα της, τονίζοντας ότι η κόρη της «δεν είχε καμία σχέση με κάτι τέτοιο», απαντώντας τόσο στους ισχυρισμούς των Πρακτόρων της ICE περί επεισοδίων, όσο και στον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτήρισε την 37χρονη «επαγγελματία ταραχοποιό».

«Η Ρενέ ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους. Ήταν εξαιρετικά συμπονετική. Φρόντιζε τους ανθρώπους όλη της τη ζωή. Ήταν στοργική και τρυφερή. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος», πρόσθεσε.

Τι γνωρίζουμε για την 37χρονη

Λογαριασμός στο Instagram που φέρεται να ανήκει στη Γκουντ την περιγράφει ως «ποιήτρια, συγγραφέα, σύζυγο, μητέρα και “shity” κιθαρίστρια από το Κολοράντο, που ζει στη Μινεάπολη της Μινεσότα».

Γείτονες και φίλοι μιλούν για έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο, δοτικό, με καλλιτεχνικές ανησυχίες και βαθιά αφοσιωμένο στην οικογένειά του.

«Η κα Γκουντ ήταν ένα αγαπημένο και σεβαστό μέλος της κοινότητας», δήλωσε ο πολιτειακός βουλευτής Λι Φινκ από το Σεντ Πολ της Μινεσότα.

Ανακοίνωση εξέδωσε και το Πανεπιστήμιο Old Dominion στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, από το οποίο αποφοίτησε τον Δεκέμβριο του 2020 με Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. «Είθε η ζωή της Ρενέ να αποτελεί υπενθύμιση για όσα μας ενώνουν: την ελευθερία, την αγάπη και την ειρήνη», ανέφερε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος.

Πέρα από τη Μινεάπολη, διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μανχάταν, έξω από γραφεία της ICE, στο Λος Άντζελες και στη Νέα Υόρκη.

Κλειστά τα Σχολεία της πόλης

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, τα Σχολεία της Μινεάπολης ανακοίνωσαν την αναστολή λειτουργίας τους για την Πέμπτη (8/1), και την Παρασκευή (9/1), επικαλούμενα «ανησυχίες για την ασφάλεια».

Σημειώνεται ότι η γειτονιά όπου οι ομοσπονδιακοί Πράκτορες εκτέλεσαν την 37χρονη, απέχει λιγότερο από ένα μίλι από το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ το 2020.

Στη γειτονιά της σομαλικής διασποράς η δολοφονία

Μία ημέρα πριν το φονικό, ομοσπονδιακοί Πράκτορες είχαν χαρακτηρίσει την παρουσία τους στη Μινεσότα ως «τη μεγαλύτερη επιχείρηση μέχρι σήμερα».

Οι επιχειρήσεις στόχευαν μετανάστες χωρίς έγγραφα, με ιδιαίτερη έμφαση στη σομαλική κοινότητα.

Η Μινεσότα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη σομαλική διασπορά στον κόσμο, με περίπου 80.000 κατοίκους σομαλικής καταγωγής, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία είναι Αμερικανοί πολίτες ή νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι.

Οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία τους, με περίπου 2.000 Πράκτορες του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

«Αν είστε παράνομος αλλοδαπός εγκληματίας και/ή εμπλέκεστε σε απάτη, περιμένετε επίσκεψη από την ICE», ανέφερε η Υπηρεσία σε ανάρτησή της στο X, την Τρίτη.

Σε μια πόλη που ακόμα μετρά τις πληγές της από τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, το ερώτημα επανέρχεται αμείλικτο: πόσες ζωές θα χρειαστούν ακόμη για να θεωρηθεί αποτυχημένο το δόγμα της βίας ως εργαλείο «ασφάλειας».

Με πληροφορίες από: Reuters – Associated Press