Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να στηρίζει τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, όπως διαβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος, παρά τις νέες αποκαλύψεις για τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολαϊν Λέβιτ κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων,«ο υπουργός Λάτνικ παραμένει ένα πολύ σημαντικό μέλος της ομάδας του προέδρου Τραμπ».

Το όνομα του Λάτνικ περιλαμβάνεται στους λεγόμενους «φακέλους Έπστιν», γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Κογκρέσο, με βουλευτές και γερουσιαστές να ζητούν την παραίτησή του. Οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι παραπλάνησε, όταν είχε δηλώσει πως είχε διακόψει κάθε σχέση με τον Έπστιν πριν από δύο δεκαετίες.

Ο ίδιος ο υπουργός υπερασπίστηκε σήμερα τη στάση του, υποστηρίζοντας ότι είχε «ελάχιστη επαφή» με τον Έπστιν τα τελευταία χρόνια, μετά την καταδίκη του στη Φλόριντα για προώθηση ανηλίκων σε πορνεία.