Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου, ότι θα ζητήσει από το Κογκρέσο αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2027, μια τεράστια αύξηση 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σχέση με τον φετινό προϋπολογισμό του Πενταγώνου.

Η τεράστια αύξηση αντανακλά πιθανώς το πόσο ακριβές είναι ορισμένες από τις στρατιωτικές φιλοδοξίες του Τραμπ, από την αντιαεροπορική ασπίδα «Golden Dome», έως την έκκλησή του για ένα νέο σχέδιο θωρηκτού. Κανένα από αυτά τα προγράμματα δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί πλήρως με τα τρέχοντα επίπεδα δαπανών.

Ο Πρόεδρος δεν αποκάλυψε πολλές λεπτομέρειες στην ανάρτησή του στο Truth Social, εκτός από το ότι τα χρήματα θα χρηματοδοτήσουν τον «Στρατό των Ονείρων» του. Ο Τραμπ πρότεινε ότι τα έσοδα από τους δασμούς θα μπορούσαν να καλύψουν την αύξηση, αλλά ακόμη και αν κατάφερνε να παρακάμψει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη εξουσία του Κογκρέσου επί των δαπανών, τα υπάρχοντα έσοδα από δασμούς θα εξακολουθούσαν να είναι κατά αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια χαμηλότερα από αυτά που ο Αμερικανός σκοπεύει να ζητήσει.

Αν και η εξεύρεση 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων για νέες δαπάνες θα αποδειχτεί δύσκολη, ο Τραμπ και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί του Κογκρέσου φάνηκαν σίγουροι ότι θα τα καταφέρουν. Ο προϋπολογισμός έφτασε το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια φέτος, χάρη στα 150 δισεκατομμύρια δολάρια που ψήφισε το Κογκρέσο να διοχετεύσει στα ταμεία του Πενταγώνου μέσω ενός νομοσχεδίου συμφιλίωσης, αν και μεγάλο μέρος αυτού του ποσού θα κατανεμηθεί τα επόμενα πέντε χρόνια σε διάφορα μακροπρόθεσμα έργα.

Οι νομοθέτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες για το τρέχον οικονομικό έτος, αν και η τελική συμφωνία αναμένεται να αυξήσει το budget του Τραμπ για τον προϋπολογισμό, κατά αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν εδώ και καιρό, σημαντικές ετήσιες αυξήσεις στη χρηματοδότηση του Πενταγώνου, με συνολικό ανώτατο όριο περίπου 5% του ΑΕΠ, από το τρέχον 3,5%.

Ο βουλευτής Ντον Μπέικον (Ρεπουμπλικανός από τη Νεμπράσκα) χαρακτήρισε τις φιλοδοξίες του Τραμπ «καλή είδηση», αφού η κυβέρνησή του πρότεινε προϋπολογισμούς που οι σκληροπυρηνικοί της άμυνας στο Καπιτώλιο θεωρούσαν ανεπαρκείς.

«Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε ένα μόνιμο ποσοστό 4% [του ΑΕΠ] ή και περισσότερο», δήλωσε ο Μπέικον. «Αυτό χρειάζεται για να “χτίσουμε” το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία, τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, τα βομβαρδιστικά μας και να φροντίσουμε τα στρατεύματά μας».

Ο προϋπολογισμός για το 2026 έφτασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, μόνο χάρη στα 150 δισεκατομμύρια δολάρια που πρόσθεσε το Κογκρέσο. Αυτή η εφάπαξ εισφορά έδωσε ώθηση στο «Golden Dome», καθώς και σε νέες πρωτοβουλίες για την κατασκευή περισσότερων πυρομαχικών ακριβείας και όπλων αντιαεροπορικής άμυνας. Ωστόσο, η χρηματοδότηση θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη νομοθεσία για τις ετήσιες δαπάνες, κάτι που φαίνεται να λαμβάνει υπόψη η νέα πρόταση του Τραμπ.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του προϋπολογισμού από τον Τραμπ ήρθε λίγες ώρες μετά την πτώση των μετοχών των αμυντικών εταιρειών, την οποία προκάλεσε η κριτική του για την απόδοσή τους.

Σε άλλη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στις αμυντικές εταιρείες να αγοράσουν τις δικές τους μετοχές, να προσφέρουν υψηλούς μισθούς στα στελέχη τους και να διανέμουν μερίσματα στους μετόχους. Επίσης, επέκρινε τις εταιρείες για την αργή τους δράση και τις υπερβολικές τιμές των όπλων.

«Πολλοί από εμάς λέμε ότι θέλουμε μια δέσμευση για μια βιώσιμη αύξηση των δαπανών, όχι μόνο για ένα έτος», δήλωσε ο Μπέικον.

Ο Λευκός Οίκος και οι Ρεπουμπλικανοί έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός άλλου κομματικού μεγα-νομοσχεδίου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση των αμυντικών δαπανών και πάλι φέτος. Δεν είναι σαφές εάν οι ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν ξανά τη διαδικαστικά και πολιτικά επίπονη προσέγγιση, ενώ εξακολουθούν να διατηρούν τον έλεγχο και των δύο Σωμάτων του Κογκρέσου.

Οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ξανά αυτή τη διαδικασία για να ικανοποιήσουν έστω και ένα μέρος του αιτήματος του Τραμπ, επειδή οι Δημοκρατικοί είναι πιθανό να αντιταχτούν σε οποιαδήποτε κίνηση που θα περιορίσει τις παροχές υγειονομικής περίθαλψης, την εκπαίδευση και την εξωτερική βοήθεια με τον τρόπο που επιδιώκουν οι Ρεπουμπλικανοί, δήλωσε ένας λομπίστας του τομέα της άμυνας.

«Το Golden Dome και το Golden Fleet είναι εντελώς απρόσιτα χωρίς προϋπολογισμούς αυτού του μεγέθους, οπότε η Κυβέρνηση θα πρέπει να βρει τα νούμερα για να το υποστηρίξει», δήλωσε ο λομπίστας, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας. «Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι τα επιπλέον χρήματα θα πρέπει να προέλθουν από τη συμφιλίωση».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής, Tom Cole (Ρεπουμπλικανός από την Οκλαχόμα), δήλωσε ότι οι συνολικές αμυντικές δαπάνες «πρέπει να αυξηθούν», αλλά δεν είπε αν η τεράστια αύξηση που προτείνει ο Τραμπ είναι ρεαλιστική.

«Θα λάβω σοβαρά υπόψη κάθε αίτημα του Προέδρου και θα δούμε», δήλωσε ο Cole. Ένα άλλο ανώτερο μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής, ο βουλευτής Steve Womack (Ρεπουμπλικανός από το Αρκάνσας), χαιρέτισε τον Τραμπ ως «απολύτως σωστό» σε δική του ανάρτηση.

«Για πολύ καιρό, έχουμε υποχρηματοδοτήσει τον αμυντικό μας μηχανισμό, υπονομεύοντας την εθνική μας ασφάλεια και ωφελώντας τους εχθρούς μας», δήλωσε ο Womack. «Μια ισχυρή εθνική άμυνα είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη ευημερία μας και για την προστασία της χώρας μας από κάθε αναδυόμενη απειλή. Συγχαίρω τον Πρόεδρο Τραμπ για την ηγεσία του και ανυπομονώ να εργαστώ για την προώθηση ενός νομοσχεδίου για την άμυνα ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων».