Ο Aμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε την ευθύνη στη μετανάστευση για τις ταραχές που συγκλόνισαν χθες τη Γαλλία, καλώντας το Παρίσι να αυστηροποιήσει την μεταναστευτική του πολιτική.

«Η Γαλλία φλέγεται! Η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, από ανθρώπους με μίσος στις καρδιές τους, έχει διαλύσει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα», δήλωσε με ανάρτησή του σήμερα στο Truth Social.

«Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο, πριν να είναι πολύ αργά!», πρόσθεσε.