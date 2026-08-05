Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η ΕΕ πιστεύει ότι οι τελευταίες απειλές του Τραμπ απαντώνται καλύτερα με στρατηγική υπομονή και όχι με αντίποινα.

Η Ουάσιγκτον εντείνει για άλλη μια φορά την πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με νέες απειλές για δασμούς. Η απάντηση των Βρυξελλών είναι εντυπωσιακά διαφορετική από ό,τι πριν από ένα χρόνο: Μην αντιδράτε, μην κάνετε σόου για τον Donald Trump και μην τον αφήσετε να υπαγορεύσει το χρονοδιάγραμμα. Η πρόσφατη απειλή του Trump να «ξεκινήσει αμέσως» μια εμπορική έρευνα για το πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Google ήρθε να προστεθεί στους νέους δασμούς στην ΕΕ και δεκάδες άλλους εμπορικούς εταίρους, καθώς και στις συνεχιζόμενες πιέσεις από την Ουάσιγκτον για την τιμολόγηση των φαρμάκων.

Όμως, αντί να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και να σπεύδει να αντιδράσει σε αυτή τη νέα φάση του παγκόσμιου εμπορικού πολέμου του Trump, η ΕΕ έχει δείξει δημόσια αυτοσυγκράτηση – μια αντίδραση που υποδηλώνει ότι το μπλοκ των 27 μελών έχει γίνει λιγότερο ευάλωτο στις τακτικές πίεσης του. Φέτος, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είδαν την ενωμένη απόρριψη των φιλοδοξιών του Trump για τη Γροιλανδία να μην μπορεί να πυροδοτήσει μια ευρύτερη διατλαντική ρήξη. Οι πιο σαρωτικοί δασμοί του καταργήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο και αυτοί που ακολούθησαν έχουν αντιμετωπίσει νομικές προσφυγές. Τώρα, με την πιθανότητα να χαλαρώσει η επιρροή του Trump στην Ουάσιγκτον στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι Ευρωπαίοι είναι στην ευχάριστη θέση να κερδίζουν χρόνο. «Είναι μια στρατηγική αγοραπωλησίας χρόνου μέσω του διαλόγου», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Bernd Lange, Γερμανός βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. «Η προσέγγιση της Επιτροπής είναι να απομακρυνθεί από οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί νομικά δεσμευτικό και να επικεντρωθεί αντ’ αυτού σε φόρουμ διαλόγου, διαβούλευση και τομείς όπου η συνεργασία είναι δυνατή».

Πέρυσι, οι Βρυξέλλες εξοργίστηκαν επανειλημμένα με τις απειλές του Trump για δασμούς, οι οποίοι κατά καιρούς έφταναν έως και το 50%, προτού συμφωνήσουν σε εμπορική εκεχειρία στο θέρετρο γκολφ του προέδρου των ΗΠΑ στο Turnberry της Σκωτίας. Μετά από μήνες καθυστερήσεων που δοκίμασαν την υπομονή της Ουάσιγκτον, η ΕΕ εκπλήρωσε το δικό της μέρος της συμφωνίας ψηφίζοντας νομοθεσία τον Ιούνιο που επιτρέπει την αδασμολόγητη είσοδο αμερικανικών βιομηχανικών και ορισμένων γεωργικών προϊόντων στο μπλοκ. Ένας αξιωματούχος του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR), στον οποίο χορηγήθηκε η ανωνυμία για να μοιραστεί τον τρόπο σκέψης της κυβέρνησης του, απέδωσε τα εύσημα στην ΕΕ για την εφαρμογή «βασικών δεσμεύσεων» της συμφωνίας Turnberry, «όπως μαζικές μειώσεις δασμών για τις εξαγωγές των ΗΠΑ, και την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων σε μια σειρά από άλλα επαχθή κανονιστικά ζητήματα. Οποιεσδήποτε τεχνικές συνομιλίες θα αφορούν την εφαρμογή των υπόλοιπων δεσμεύσεων και η αμερικανική πλευρά αναμένει ότι αυτό θα προχωρήσει εύρυθμα», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Η νομοθεσία της ΕΕ, ωστόσο, περιλαμβάνει επίσης προστατευτικά κιγκλιδώματα σε περίπτωση που ο Τραμπ απειλήσει ξανά το μπλοκ.

Δεν του πήρε πολύ χρόνο για να το κάνει.

Ενώ ο δασμός 10% που επέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στις 23 Ιουλίου δεν παραβιάζει τη συμφωνία Turnberry, η οποία περιορίζει τους δασμούς των ΗΠΑ στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ στο 15%, οι απειλές του Trump να διερευνήσει τους ψηφιακούς περιορισμούς της Ευρώπης, μετά το πρόστιμο στην Google, πιθανότατα θα το κάνουν. Το USTR δεν έχει ακόμη ξεκινήσει επίσημη έρευνα, αλλά ο αξιωματούχος του επιβεβαίωσε στο POLITICO ότι ο οργανισμός αναμένει «να ξεκινήσει σύντομα την έρευνα». Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στον Λευκό Οίκο να επιβάλει περισσότερους δασμούς στις εισαγωγές από την ΕΕ.

Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Jamieson Greer, διεξάγει επίσης ξεχωριστή εμπορική έρευνα σχετικά με την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων στη Γερμανία και έχει υπονοήσει ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει παρόμοιες αξιολογήσεις και για τις πρακτικές τιμολόγησης φαρμάκων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο, αυτές οι έρευνες θα χρειαστούν μήνες για να ολοκληρωθούν, αν όχι περισσότερο. «Η δεύτερη φάση του εμπορικού πολέμου αγγίζει ένα νευραλγικό στοιχείο στην Ευρώπη: την κυριαρχία. Είτε πρόκειται για τη φορολογία, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης είτε για την πολιτική ανταγωνισμού, αυτοί είναι τομείς που η ΕΕ θεωρεί ως βασικούς για την αυτονομία της», δήλωσε ο Jeromin Zettelmeyer, πρώην αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Γερμανικής κυβέρνησης, ο οποίος τώρα ηγείται της δεξαμενής σκέψης Bruegel με έδρα τις Βρυξέλλες. «Ταυτόχρονα, ο Trump δεν φαίνεται πλέον τόσο πολιτικά ανέγγιχτος όσο στην αρχή της προεδρίας του. Η μείωση των ποσοστών του στις δημοσκοπήσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, η διαμάχη για τον πόλεμο στο Ιράν και τα νομικά εμπόδια στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έχουν αποκαλύψει τρωτά σημεία», δήλωσε ο Zettelmeyer.

Εν τω μεταξύ, οι αξιωματούχοι της ΕΕ διατηρούν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον. Η σκέψη στις Βρυξέλλες είναι ότι κάθε δημόσια αντιπαράθεση ακολουθεί το προτιμώμενο διαπραγματευτικό στυλ του Τραμπ, ενώ οι πιο αργές νομικές και τεχνικές διαδικασίες δίνουν στην ΕΕ περισσότερο περιθώριο να διαχειρίζεται τις διαφορές με τους δικούς της όρους. Ούτε ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz βιάζεται να προσφέρει παραχωρήσεις στην κυβέρνηση Trump σχετικά με την τιμολόγηση των φαρμάκων, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο που γνωρίζει το θέμα και στον οποίο δόθηκε η ανωνυμία για να το συζητήσει. Το Βερολίνο αναμένει ότι η εμπορική έρευνα των ΗΠΑ θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα χρόνο, σημείωσε το ίδιο άτομο.

Οι Βρυξέλλες βρίσκονται σε στενή επαφή με το Βερολίνο σχετικά με την έρευνα, η οποία πιστεύει ότι θα μπορούσε να αποτελέσει σχέδιο για άλλες πιθανές εμπορικές έρευνες των ΗΠΑ σχετικά με τις φαρμακευτικές πολιτικές της Γαλλίας και της Ιταλίας. Η Ditte Juul Jørgensen, επικεφαλής του τμήματος εμπορίου της Επιτροπής, συναντήθηκε πρόσφατα με Γερμανούς αξιωματούχους στο Βερολίνο προκειμένου να επικεντρωθούν σε μια μελλοντική πορεία όσον αφορά την τιμολόγηση των φαρμάκων. Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει παρόμοια στρατηγική για τις διατλαντικές διαφωνίες σχετικά με την ψηφιακή πολιτική. Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει πιέσει για ευρύτερες συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ που διέπουν τις πλατφόρμες Big Tech, οι Βρυξέλλες έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουν τις συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο.

Στις αρχές Ιουλίου, μια ομάδα αξιωματούχων από τα τμήματα εμπορίου και τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατευθύνθηκε στην Ουάσιγκτον για αυτό που ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής περιέγραψε ως «διάλογο επί του διαλόγου». Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Επιτροπής δήλωσε ότι η συνάντηση είχε ως στόχο να διαπιστωθεί πού θα μπορούσαν οι δύο πλευρές να «συνεργαστούν», με τις Βρυξέλλες να εξετάζουν το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας συνάντησης «υψηλού επιπέδου» με την Ουάσιγκτον το φθινόπωρο και μιας σειράς τεχνικών γύρων στο μεταξύ. «Από την οπτική γωνία της ΕΕ, τόσο ως οργανισμού όσο και τακτικά, θα ήταν ευχαριστημένοι αν όσο το δυνατόν περισσότερες συζητήσεις μετακινούνταν σε τεχνικό επίπεδο σε επιτροπές διαλόγου αντί να υπάρχει, ο Donald Trump και κάποιος άλλος που θα το συζητούσε στο Twitter ή σε ανταγωνιστικά δελτία τύπου», δήλωσε ο Dmitry Grozoubinski, πρώην εμπορικός διπλωμάτης της αυστραλιανής κυβέρνησης και ιδρυτής του ExplainTrade, ενός μέσου ενημέρωσης με έδρα τη Γενεύη.

Η Επιτροπή απάντησε με χαρακτηριστική αυτοσυγκράτηση στις απειλές του Trump για αντίποινα για το τελευταίο πρόστιμο στην Google. Μετά την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στο Truth Social, οι Βρυξέλλες τόνισαν ότι θα επιδιώξουν «επαφή σε τεχνικό επίπεδο» μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής εκπρόσωπος Olof Gill. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί συνάντηση σε υψηλότερο, πολιτικό επίπεδο. Ωστόσο, αρκετά άτομα που γνωρίζουν το θέμα επιβεβαίωσαν ότι ανέμεναν αντίδραση από τις ΗΠΑ, πιθανώς με τη μορφή μιας νέας έρευνας τύπου 301. «Δεν έχω ακούσει τίποτα ακόμη σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη ή το εύρος της έρευνας του Άρθρου 301», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. «Πιστεύω όμως ότι αυτό έχει σχεδιαστεί εδώ και αρκετό καιρό ως μέσο άσκησης πίεσης στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με την ΕΕ».

Η στρατηγική της Ευρώπης εξαρτάται από τη μετατόπιση των διαφορών από το προτιμώμενο πεδίο δημόσιας αντιπαράθεσης του Trump. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι αυτό το στοίχημα βασίζεται σε έναν απρόβλεπτο παράγοντα: τον ίδιο τον Trump. «Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε την επαγρύπνηση μας», δήλωσε ένας άλλος αξιωματούχος της Επιτροπής. «Ο Trump μπορεί να αλλάξει πορεία ανά πάσα στιγμή. Η εστίασή του είναι στο πώς αντιδρούν οι αγορές στις πολιτικές του, όχι στο πώς συμπεριφέρεται η ΕΕ».

Πηγή: POLITICO