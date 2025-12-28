Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγο πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του ένοικου του Λευκού Οίκου με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας», τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ θα δεχτεί τον Ζελένσκι στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Στο Μαϊάμι ο Ζελένσκι

Νωρίτερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος προσγειώθηκε στο Μαϊάμι εν όψει της συνάντησης με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Οι δύο ηγέτες θα έχουν νέες συνομιλίες για το σχέδιο των 20 σημείων που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με τα «αγκάθια» του εδαφικού ζητήματος και των εγγυήσεων ασφαλείας να παραμένουν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας, Ζελένσκι και Τραμπ θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες με το πέρας της συνάντησής τους.

Δείτε βίντεο από την άφιξη του Ζελένσκι:

Zelensky has arrived in Miami for a meeting with Trump. pic.twitter.com/ifvrExxAmC — KyivPost (@KyivPost) December 28, 2025

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ