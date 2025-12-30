Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα πως η κυβέρνησή του θα υποστήριζε περαιτέρω επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν αν η Τεχεράνη απορρίψει νέα συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και συνεχίσει να επεκτείνει το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων.

«Τώρα ακούω ότι το Ιράν προσπαθεί να το ξαναφτιάξει, και αν το κάνει θα πρέπει να τους ρίξουμε (σ.σ. τους Ιρανούς) νοκντάουν», είπε ο Ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο οίκημα και κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, έξι μήνες μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων-κλειδιών.

«Ελπίζω πως δεν προσπαθούν να το ξαναφτιάξουν», συνέχισε, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν αναφερόταν στο πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων ή στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας –που κατ’ αυτόν «εξαλείφθηκε ολοσχερώς» τον Ιούνιο–, «διότι, αν ισχύει αυτό, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να εξαλείψουμε πολύ γρήγορα αυτόν τον επανεξοπλισμό».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ακόμη πως αυτό θα γίνει ακόμη πιο επείγον αν οι διπλωματικές προσπάθειες για να επιβραδυνθεί το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας αποτύχουν. «Θα το κάνουμε αμέσως», διεμήνυσε αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέας επίθεσης.

Ο Αλί Σαμχανί, κορυφαίος σύμβουλος για τις στρατιωτικές υποθέσεις του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αντέδρασε με μήνυμά του μέσω X, τονίζοντας πως οι πυραυλικές και αμυντικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας «δεν είναι περιορίσιμες και δεν χρειαζόμαστε άδεια για αυτές».

«Οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί με άμεση, σκληρή ανταπόδοση που θα ξεπερνά τη φαντασία αυτών που τη σχεδιάζουν, συμπλήρωσε.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε πόλεμο 12 ημερών εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο, βομβαρδίζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μονάδες του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της χώρας. Οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν στον πόλεμο λίγο πριν από το τέλος του, πλήττοντας τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά.

Παρότι κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός, την οποία ανακοίνωσε προσωπικά ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, δεν διαφαίνεται διπλωματική λύση στη διένεξη ανάμεσα στα δύο κράτη, ορκισμένους εχθρούς, και κυκλοφορεί έντονη σεναριολογία σε μέσα ενημέρωσης περί επανέναρξης του πολέμου.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου τονίζει πως το Ιράν εργάζεται εντατικά για να αναπληρώσει και να ενισχύσει το πυραυλικό του οπλοστάσιο, στο οποίο το Ισραήλ βλέπει μείζονα απειλή.

