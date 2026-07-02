Το παρθενικό του ταξίδι με το νέο Air Force One πραγματοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για το υπερπολυτελές Boeing 747, αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο παραχωρήθηκε ως δωρεά στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ.

Πρώτος προορισμός του καινούργιου προεδρικού αεροσκάφους ήταν η Βόρεια Ντακότα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια μουσείου αφιερωμένου στον πρώην πρόεδρο Θίοντορ Ρούζβελτ. Σημειώνεται ότι η αποδοχή του αεροσκάφους είχε προκαλέσει σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις από την πλευρά των Δημοκρατικών, οι οποίοι εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις για ζητήματα ασφαλείας και ηθικής τάξης.

Ένα ιπτάμενο παλάτι

Μέλη της προεδρικής αποστολής μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από το εσωτερικό του αεροσκάφους, αποκαλύπτοντας την απαράμιλλη πολυτέλειά του. Στην πτήση επέβαιναν, μεταξύ άλλων, οι γιοι του προέδρου, Έρικ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους, Μπετίνα και Λάρα.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, δημοσίευσε φωτογραφίες που απεικονίζουν έναν υπερπολυτελή χώρο γραφείου, μια ευρύχωρη αίθουσα συσκέψεων και βιβλιοθήκες με δερματόδετους τόμους.

Η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, έκανε λόγο για «μια πραγματικά αξέχαστη ημέρα» στο Instagram, ανεβάζοντας υλικό από το γεύμα των επιβατών, το οποίο σερβιρίστηκε σε λευκή πορσελάνη με χρυσές λεπτομέρειες και περιλάμβανε κρουασάν με ζαμπόν και ελβετικό τυρί, καθώς και φρέσκα φρούτα εποχής.

Σχεδιασμός και ανέσεις με τη «σφραγίδα» Τραμπ

Η αισθητική του αεροσκάφους αντανακλά πλήρως τις προσωπικές προτιμήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, με κυρίαρχες τις αποχρώσεις του καφέ, του μπεζ και του κρεμ, σε συνδυασμό με εντυπωσιακά χρυσά φωτιστικά.

Το νέο Air Force One είναι κατά έξι μέτρα μακρύτερο από τον προκάτοχό του, ενώ το άνοιγμα των φτερών του είναι διευρυμένο κατά σχεδόν εννέα μέτρα. Οι εξωτερικοί χρωματισμοί σε μπλε, κόκκινο, χρυσό και λευκό επιλέχθηκαν από τον ίδιο τον πρόεδρο.

Οι νέες προεδρικές θέσεις είναι σαφώς μεγαλύτερες, έχουν δυνατότητα ανάκλισης, διαθέτουν ενσωματωμένους φορτιστές και λειτουργία μασάζ. Κάθε επιβάτης έχει πρόσβαση σε προσωπική οθόνη με επιλογές από καλωδιακά δίκτυα (Apple TV). Παράλληλα, το προεδρικό έμβλημα κοσμεί τις ζώνες ασφαλείας, ενώ η σφραγίδα της προεδρίας αποτυπώνεται και στα διακριτικά του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Είναι το καλύτερο επιβατικό αεροσκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ. Ή θα το κρατήσεις διακριτικό ή θα το αναδείξεις. Και πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να είναι περήφανη γι’ αυτό. Είναι πραγματικά πανέμορφο», δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Τραμπ πριν από την απογείωση.

Τα μέτρα ασφαλείας

Το γεγονός ότι το αεροσκάφος μόλις τέθηκε σε λειτουργία αποτυπώθηκε σε αρκετές λεπτομέρειες. Τα ακουστικά και οι κουβέρτες βρίσκονταν ακόμη στις προστατευτικές πλαστικές συσκευασίες τους, ενώ υπήρχαν ευγενικές συστάσεις προς τους επιβάτες για τη διατήρηση της καθαριότητας.

Τα παραδοσιακά προεδρικά σοκολατάκια M&M’s με την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν και πάλι το «παρών», μαζί με λευκά επώνυμα κουτιά σοκολάτας δεμένα με κόκκινη κορδέλα. Επιπλέον, για λόγους ιδιωτικότητας και ασφαλείας, μια ειδική κουρτίνα απομόνωνε τον χώρο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων από το υπόλοιπο αεροσκάφος, προστατεύοντας το προσωπικό και τη Μυστική Υπηρεσία από τα βλέμματα των ΜΜΕ.

Το παρασκήνιο της συμφωνίας και η πολιτική κόντρα

Το Boeing 747 είχε παραλάβει επίσημα ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Κατάρ τον Μάιο του 2025. Παρότι η Ντόχα αρχικά απέφευγε τον όρο «δωρεά», κάνοντας λόγο για προσωρινή παραχώρηση, το Πεντάγωνο προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες τεχνικές αναβαθμίσεις ασφαλείας.

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές προσπάθησαν να μπλοκάρουν τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι το κόστος μετατροπής του θα ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ο Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς ως «ανόητους», τονίζοντας: «Το κόστος για τους Αμερικανούς φορολογουμένους είναι ελάχιστο σε σχέση με το πόσο θα κόστιζε αν το κατασκευάζαμε από την αρχή». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι το παλαιό αεροσκάφος (σε υπηρεσία από το 1990) δεν αντιπροσώπευε πλέον επαρκώς τη χώρα.

Αυτή η προσθήκη κρίθηκε αναγκαία καθώς το επίσημο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του προεδρικού στόλου αντιμετωπίζει σοβαρές καθυστερήσεις, με τα δύο νέα ιδιόκτητα Boeing 747-8 της αμερικανικής κυβέρνησης να αναμένονται πλέον το 2027, τρία χρόνια εκτός χρονοδιαγράμματος.

Το νέο Air Force One θα επιστρατευτεί άμεσα την επόμενη εβδομάδα για το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ έχει προγραμματιστεί να μεταφέρει τον πρόεδρο και στην Κίνα τον προσεχή Νοέμβριο για τη σύνοδο του οργανισμού APEC.