Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ανακοινώσει σήμερα Δευτέρα την επιβολή δασμών 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, τόνισε επίσης ότι θα ανακοινώσει αμοιβαίους δασμούς την Τρίτη ή την Τετάρτη, που θα τεθούν σε ισχύ σχεδόν αμέσως.

Την ανακοίνωση την έκανε καθώς πετούσε με το Air Force One πάνω από τον «Κόλπο της Αμερικής», όπως ακούστηκε να λέει ο πιλότος. «Το Air Force One βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διεθνή ύδατα, η πρώτη φορά στην ιστορία που πετά πάνω από τον πρόσφατα μετονομασμένο Κόλπο της Αμερικής».

🔊”Air Force One is currently in international waters, the first time in history flying over the recently renamed Gulf of America.” 🇺🇸 pic.twitter.com/XHXXrvtYzf

— The White House (@WhiteHouse) February 9, 2025

