Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο.

«Αν θέλετε να τα δημοσιοποιήσω, θα τα δημοσιοποιήσω», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους, καθώς επέστρεφε από τη Φλόριντα στην Ουάσιγκτον.

Ανέφερε ότι τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας ήταν «τέλεια».

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος έχει αποφύγει να δώσει λεπτομέρειες για το λόγο που ο Τραμπ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, ή σε ποιο μέρος του σώματός του εξετάστηκε.

Η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος υποβλήθηκε σε «προηγμένη απεικόνιση» στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed «στο πλαίσιο της τακτικής ιατρικής εξέτασής του» και ότι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Τραμπ παραμένει σε «εξαιρετική φυσική κατάσταση».

Ο Τραμπ πρόσθεσε την Κυριακή ότι «δεν έχει ιδέα» σε ποιο μέρος του σώματός του έγινε η μαγνητική τομογραφία.

«Ήταν απλά μια μαγνητική τομογραφία», είπε. «Σε ποιο μέρος του σώματος; Δεν ήταν στον εγκέφαλο, γιατί έκανα ένα γνωστικό τεστ και το πέρασα με άριστα».

Πηγή: Associated Press