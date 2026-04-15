Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, αλλά μια τέτοια συμφωνία δεν αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη (15/4) κορυφαίος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, την επομένη των απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της προσκείμενης στο Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ, ο αξιωματούχος διευκρίνισε: «Δεν είναι κάτι που ζητήσαμε, ούτε αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν».

Μιλώντας υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, ο αξιωματούχος συμπλήρωσε πως «ο πρόεδρος (Τραμπ) θα επικροτούσε τον τερματισμό τον εχθροπραξιών στον Λίβανο, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας» μεταξύ του Ισραήλ και της χώρας αυτής.

Οι χθεσινές συνομιλίες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ σηματοδότησαν την πρώτη υψηλού επιπέδου συνάντηση μεταξύ των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου από το 1993. Οι πρεσβευτές των δύο χωρών στην Ουάσινγκτον συμφώνησαν στην έναρξη απευθείας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Οι ΗΠΑ επιμένουν πως η συμφωνία με το Ιράν για δεκαπενθήμερη κατάπαυση πυρός δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, παρά τις εκκλήσεις πολλών χωρών για κάτι τέτοιο.