Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα επιβάλουν επιπλέον δασμούς 100% στις εισαγωγές από την Κίνα, καθώς και ελέγχους στις εξαγωγές όλων των κρίσιμων λογισμικών που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ από την 1η Νοεμβρίου, γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: «Από την 1η Νοεμβρίου 2025 (ή νωρίτερα, ανάλογα με τυχόν περαιτέρω ενέργειες ή αλλαγές που θα λάβει η Κίνα), οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα επιβάλουν δασμό 100% στην Κίνα, επιπλέον των δασμών που πληρώνουν επί του παρόντος».