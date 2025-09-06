Ο Ντόναλντ Τραμπ, που κωφεύει στις κατηγορίες περί συγκρούσεων συμφερόντων αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, θέλει να οργανώσει τη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της G20 τον Δεκέμβριο του 2026 σε συγκρότημα που περιλαμβάνει γήπεδο γκολφ, μέρος της οικογενειακής περιουσίας του.

«Δεν θα κερδίσουμε καθόλου χρήματα από αυτό», διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος χθες, διαλαλώντας πως η εγκατάσταση, το «Trump National Doral Miami», στη Φλόριντα, είναι «η καλύτερη» για τη σύνοδο.

Επιβεβαίωσε εξάλλου πως δεν θα πάει στην προσεχή σύνοδο κορυφής της G20, που θα γίνει στη Νότια Αφρική τον Νοέμβριο, διευκρινίζοντας πως τις ΗΠΑ θα αντιπροσωπεύσει ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας (2017-2021), είχε πει πως σκόπευε να οργανωθεί σύνοδος της G7 στο Doral, όμως υπαναχώρησε μπροστά σε κύμα αγανάκτησης και κατηγοριών για διαφθορά.

Την επόμενη χρονιά, η σύνοδος θα είναι «αληθινά μεγαλειώδης», διαβεβαίωσε ο 79χρονος μεγιστάνας αντιπροσώπους του Τύπου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, τονίζοντας πως το συγκρότημά του είναι κοντά στο αεροδρόμιο και προσθέτοντας πως «κάθε χώρα θα έχει δικό της κτίριο».

Ακόμη ο κ. Τραμπ δήλωσε πως θα «λάτρευε» να συμμετάσχουν στη σύνοδο της επόμενης χρονιάς ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Δεν θα πάει στη Νότια Αφρική

Η εναλλασσόμενη προεδρία της G20, της ομάδας των είκοσι μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, ασκείται φέτος από τη Νότια Αφρική.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει στα τέλη Ιουλίου ότι «πιθανόν» δεν επρόκειτο να πάει στη σύνοδο αρχηγών κρατών που θα γίνει το Νοέμβριο στη χώρα, καθώς κατηγορεί την κυβέρνησή της πως έχει αποδυθεί σε διωγμό της λευκής μειονότητας — κάτι που απορρίπτει η άλλη πλευρά.

Οριστικοποίησε την απόφασή του αυτή χθες.

«Θα πάει ο Τζέι Ντι (Βανς)», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, «δεν θα πάω εγώ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται από αντιπολιτευόμενους δημοκρατικούς πως εκμεταλλεύεται την ευκαιρία που του έδωσε η επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο για να προωθήσει οικογενειακά οικονομικά συμφέροντά του σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα αυτούς των ακινήτων και των κρυπτονομισμάτων.

Επισήμως, ο αμερικανός πρόεδρος δεν εμπλέκεται πλέον στις οικογενειακές επιχειρηματικές δραστηριότητες: στη θεωρία τουλάχιστον, έχουν αναλάβει να τις διευθύνουν οι γιοι του.

Όμως ο πρώην επιχειρηματίας των ακινήτων, ο οποίος ασκεί τη δεύτερη θητεία του κατά τρόπο αχαλίνωτο, ξεπερνά συχνά τα όρια μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος, προς μεγάλη δυσαρέσκεια οργανώσεων που αγωνίζονται κατά της διαφθοράς.

Πριν από μερικές εβδομάδες, εκμεταλλεύτηκε ταξίδι του στη Σκοτία για να εγκαινιάσει νέο γήπεδο γκολφ σε συγκρότημα που φέρει το όνομά του.