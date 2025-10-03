Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τα μεσάνυχτα Παρασκευής προς Σάββατο ότι το Ισραήλ πρέπει να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας» και τόνισε ότι πιστεύει ότι η «Χαμάς είναι έτοιμη για μια διαρκή ειρήνη» μετά την απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους γρήγορα και με ασφάλεια», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social περίπου στις 00:15 Σάββατο, ώρα Ελλάδας,

Πρόσθεσε ότι «βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για να επεξεργαστούμε λεπτομέρειες».

«Στα παρασκήνια του Οβάλ Γραφείου: ο πρόεδρος Τραμπ απαντά στη συμφωνία της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιό του» σχολίασε η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ, αναρτώντας μια φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου, καθισμένου στο γραφείο του και περιστοιχισμένου από κάμερες και μικρόφωνα.

Behind the Scenes in the Oval Office: President Trump responds to Hamas’ acceptance of his Peace Plan. Stay tuned! pic.twitter.com/iw1fXIWyls — Karoline Leavitt (@PressSec) October 3, 2025

Νωρίτερα, ο Τραμπ αναδημοσίευσε την ανακοίνωση που εξέδωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στο δίκτυό του Truth Social.



