Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα παραστεί στη μεγάλη ετήσια γιορτή του Τύπου στην Ουάσινγκτον, η οποία διακόπηκε στα τέλη Απριλίου από πυροβολισμούς και επαναπρογραμματίστηκε για την Τρίτη 24 Ιουλίου από την Ένωση των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA).

Το δείπνο αυτό διακόπηκε απότομα στις 25 Απριλίου, όταν ένας ένοπλος, ο οποίος κατηγορείται σήμερα για απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου, προσπάθησε να εισέλθει στην αίθουσα.

Ανακοινώνοντας σήμερα στο Truth Social, στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ότι δέχτηκε πρόσκληση να συμμετάσχει στη μεγάλη γιορτή του Τύπου, ο Τραμπ έγραψε ότι την υποδέχτηκε ως “μια πολύ καλή είδηση καθώς δεν μπορούμε να αφήσουμε τρελούς να αλλάξουν τον τρόπο της ζωής μας.”

Νωρίτερα, η πρόεδρος της WHCA είχε δηλώσει, σύμφωνα με ανακοίνωση, ότι η μεγάλη γιορτή του Ιουλίου θα είναι “πιο άμεση και οικεία” και ότι τα μέτρα ασφαλείας θα “ενισχυθούν σημαντικά”.

“Αυτός ο επαναπρογραμματισμός δεν ήταν αυτόματος”, πρόσθεσε η Γουεϊτζία Τσιανγκ, η οποία εργάζεται για το τηλεοπτικό δίκτυο CBS. “Είναι μια απόφαση που η διοίκηση της WHCA έλαβε έπειτα από ώριμη σκέψη και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των μελών μας”.

“Δεν θα επιτρέψουμε καμιά πράξη βίας να έχει τον τελευταίο λόγο, κυρίως φέτος που η χώρα μας γιορτάζει τα 250 χρόνια της”, δήλωσε.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters