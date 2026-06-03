«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία», ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Νομίζω ότι η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τον Ιούλιο, είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν» είπε ο Ρούμπιο στην κατάθεσή του σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Ο πρόεδρος θα παραστεί αυτοπροσώπως», πρόσθεσε.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι στη συμμαχία του ΝΑΤΟ και θα είμαστε εκεί στην Τουρκία για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ο ίδιος ο πρόεδρος θα παραστεί στην επόμενη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών του ΝΑΤΟ, όπου όλα αυτά τα σημεία θα διευκρινιστούν», τόνισε ο Ρούμπιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ αντιστάθηκαν στην υποστήριξη της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ κατά του Ιράν, αρνούμενες σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη τη χρήση του εναέριου χώρου τους ή αρνούμενες να στείλουν ναυτικές δυνάμεις για να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για τα δεξαμενόπλοια.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αποκαλέσει το ΝΑΤΟ «χάρτινη τίγρη» και έχει απειλήσει να αποσυρθεί από τη διατλαντική συμμαχία των 32 μελών τις τελευταίες εβδομάδες, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον έχουν βασιστεί στις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα παρέχουν ανεπαρκή υποστήριξη στην αμερικανο-ισραηλινή βομβαρδιστική εκστρατεία στο Ιράν.

Ειδικότερα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία.

Με πληροφορίες από Reuters