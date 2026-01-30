Ο πρώην διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Κέβιν Γουόρς (φωτό), επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, όπως αναφέρει το Reuters.

Μια ακόμη πηγή, ενημερωμένη για τη συζήτηση των δύο ανδρών, ανέφερε ότι ο πρώην διοικητής της Fed εντυπωσίασε τον Τραμπ, ο οποίος εξετάζει υποψηφίους για να αντικαταστήσει τον τωρινό πρόεδρο Τζέρομ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του, τον Μάιο.

Η συγκεκριμένη πηγή πρόσθεσε ότι τίποτα δεν είναι οριστικό μέχρι να ανακοινώσει ο Τραμπ την επιλογή του, η οποία αναμένεται σήμερα Παρασκευή.

«Θα είναι κάποιος που νομίζω ότι θα κάνει καλή δουλειά», είπε ο Ντ. Τραμπ κατά τη διάρκεια υπουργικού του συμβουλίου, επαναλαμβάνοντας την άποψή του πως τα επιτόκια είναι σήμερα «πολύ υψηλά, αφόρητα πολύ υψηλά».

Είπε ακόμη πως σκόπευε να κάνει την ανακοίνωση έχοντας στο πλευρό του «τον Σκοτ και τον Χάουαρντ κι όλο τον κόσμο», αναφερόμενος στους υπουργούς Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για την θέση του επόμενου προέδρου της Fed.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει εδώ κι εβδομάδες πως έχει κάνει την επιλογή του και θα την παρουσιάσει σύντομα.

Η θητεία του απερχόμενου επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ ολοκληρώνεται τον Μάιο.

Ο κ. Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί πως σκεφτόταν να αναθέσει τον ρόλο στον σύμβουλό του για οικονομικά θέματα Κέβιν Χάσετ, προτού τραβήξει… χειρόφρενο, εξηγώντας πως χρειάζεται το ταλέντο του, ειδικά για να υπερασπίζεται τις πολιτικές του στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Πέραν του κ. Χάσετ, στους υποψήφιους συγκαταλέγονται επίσης πρώην και νυν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας, οι Κέβιν Γουόρς και Κρίστοφερ Γουάλερ αντίστοιχα, καθώς και ο Ρικ Ρίντερ, διευθυντής επενδύσεων στην BlackRock, το μεγαλύτερο όνομα στη διαχείριση περιουσίας στον κόσμο.

Η Fed αποφάσισε προχθές Τετάρτη να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της, αφού τα μείωσε τρεις φορές σε ισάριθμες συνεδριάσεις της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της στα τέλη του 2025.

Ο Τζερόμ Πάουελ διαβεβαίωσε κατόπιν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «πιστεύει» πως ο θεσμός δεν θα απωλέσει την ανεξαρτησία του. «Ελπίζω ειλικρινά πως δεν θα γίνει αυτό», τόνισε ο Πάουελ.

Πηγές: Reuters – ΑΠΕ