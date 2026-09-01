Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα Τρίτη με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιρειών, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος, τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να περιορίσει την άνοδο των τιμών στην αντλία, ένα κρίσιμο διακύβευμα για τις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες προοιωνίζονται δυσοίωνες για το κόμμα του.

Η συνάντηση λαμβάνει χώρα λίγες ημέρες μετά τη σύναψη μιας μεγάλης συμφωνίας που αναμένεται να επιτρέψει στις ΗΠΑ να θέσουν υπό τον έλεγχό τους περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα της Βενεζουέλας, σχεδόν έξι μήνες μετά τη σύλληψη από τους Αμερικανούς του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν για τις εκλογικές συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν οι τιμές της βενζίνης στα αμερικανικά πρατήρια καυσίμων, οι οποίες βρίσκονται σε άνοδο αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου τον πόλεμό τους εναντίον του Ιράν.

«Ο πρόεδρος θα συναντηθεί με κορυφαία στελέχη του τομέα για να συνεργαστούν με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να αυξήσουν τις δυνατότητες διύλισης, να προωθήσουν την ενεργειακή κυριαρχία των ΗΠΑ στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού και να μειώσουν τις τιμές για τον αμερικανικό λαό», δήλωσε η Τέιλορ Ρότζερς, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, σε δήλωσή της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αυτές οι συνομιλίες είναι «ιδιαίτερα επίκαιρες καθώς αυξάνουμε τις ροές του βενεζουελάνικου αργού προς τα αμερικανικά διυλιστήρια», επισήμανε από την πλευρά του αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Η αμερικανική προεδρία δεν έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο των προσκεκλημένων, διευκρινίζοντας απλά πως θα είναι παρόντες «διανομείς και διυλιστήρια μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους».

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε με τη Βενεζουέλα θα επιτρέψει «να μειωθεί σημαντικά η τιμής της βενζίνης για όλους τους Αμερικανούς και αυτό για πολλά χρόνια», διαβεβαίωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ.