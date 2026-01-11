Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προγραμματιστεί να ενημερωθεί την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου, από ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησής του, σχετικά με συγκεκριμένες επιλογές για την αντιμετώπιση των διαμαρτυριών στο Ιράν, αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στην προγραμματισμένη αυτή συνάντηση του Τραμπ με τους εν λόγω αξιωματούχους, θα συζητηθούν πιθανά επόμενα βήματα, όπως οι στρατιωτικές επιθέσεις, η ανάπτυξη μυστικών κυβερνο-όπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών εγκαταστάσεων, η επιβολή περισσότερων κυρώσεων στην κυβέρνηση του Ιράν και η ενίσχυση αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, αναφέρει η Wall Street Journal.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα.

A young Iranian pours gasoline on a portrait of Khamenei and sets it on fire. pic.twitter.com/2A4Tpu7Qef — Open Source Intel (@Osint613) January 11, 2026

Νετανιάχου: Παρακολουθούμε στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν.

«Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν. Οι διαδηλώσεις για την ελευθερία έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Ο λαός του Ισραήλ και βεβαίως, όλος ο κόσμος θαυμάζουν την τεράστια γενναιότητα των πολιτών του Ιράν», δήλωσε ο Ισραηλινός ηγέτης, στην έναρξη μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Όλοι ελπίζουμε ότι το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα από τον ζυγό της τυραννίας».

The protest in Iran continues: 6 PM, cold, but more and more people are taking to the streets. The people won’t back down.#IranProtests #IranInternetBlackout #Iran pic.twitter.com/Ocp0zUsnWY — HotBeat News (@MorkSiki) January 11, 2026

Αυξάνονται οι νεκροί – Ξεπέρασαν τους 500

Σύμφωνα με την ομάδα ακτιβιστών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (HRANA), που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, οι νεκροί, στις δύο εβδομάδες διαδηλώσεων, έχουν ξεπεράσει τους 500.

Ο τελευταίος απολογισμός αναφορικά με τους νεκρούς, που βασίζεται σε μαρτυρίες ακτιβιστών εντός και εκτός του Ιράν, κάνει λόγο για 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας νεκρούς, καθώς και για 10.000 συλλήψεις.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τα στοιχεία αυτά και οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει στοιχεία για νεκρούς από τις ταραχές, τις οποίες αποδίδουν σε «ταραξίες» που ενθαρρύνονται από ξένες δυνάμεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ