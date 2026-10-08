Ο Ίλον Μασκ, που φαίνεται να απολαύει και πάλι την ευμένεια του Ντόναλντ Τραμπ, παρά τη διένεξή τους πέρυσι, θα βραβευθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο αργότερα σήμερα: θα του απονεμηθεί το «εθνικό μετάλλιο για την επιστήμη», ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της προεδρίας.

Πέρα από τον επικεφαλής των Tesla και SpaceX, θα βραβευθούν ο Τζένσεν Χουάνγκ (επικεφαλής της Nvidia), ο Σεργκέι Μπριν (συνιδρυτής της Google) και η Λίσα Σου (διευθύνουσα σύμβουλος της AMD) σε εκδήλωση στην Ουάσινγκτον.

Ο Μάικλ Ντελ, ιδρυτής και επικεφαλής του αμερικανικού κολοσσού της τεχνολογίας Dell, και ο Σάτια Ναντέλα, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, θα τιμηθούν παράλληλα με το «εθνικό μετάλλιο για την τεχνολογία και την καινοτομία» στην ίδια εκδήλωση.

«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι ευγνώμων για τις συνεισφορές αυτών των απίστευτων ηγετών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της που έλαβε το AFP η Λιζ Χιούστον, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο Λευκός Οίκος θύμισε πως θείος του προέδρου, ο Τζον Τζ. Τραμπ, είχε λάβει το εθνικό μετάλλιο για την επιστήμη το 1983. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ιδιαίτερα υπερήφανος για την κληρονομιά αυτή.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του διαβεβαίωσε ότι στον θείο του, φυσικό που δίδασκε στο περίβλεπτο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT), οφείλει τον τόσο υψηλό «δείκτη νοημοσύνης» που καυχιέται συχνά πως έχει.

Ο Ίλον Μασκ, μέγας υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία του, την οποία χρηματοδότησε γενναία, ανέλαβε μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου στην εξουσία το καθήκον να περικόψει δραστικά τις δαπάνες του αμερικανικού δημοσίου.

Για μήνες, ήταν πανταχού παρών στον Λευκό Οίκο.

Αλλά οι δυο τους ενεπλάκησαν σε δημόσια διένεξη στην αρχή του καλοκαιριού του 2025, έπειτα από επικρίσεις του Ίλον Μασκ για τις δημοσιονομικές κατευθύνσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατόπιν ο πολυσχιδής τρισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας ήρθε πάντως σταδιακά και πάλι κοντά στην κυβέρνηση Τραμπ.

Πρόσφατα, του ανατέθηκε αποστολή από το Πεντάγωνο, που έχει υπογράψει μεγάλα συμβόλαια με εταιρείες του: να εντοπίσει τεχνολογίες και όπλα που θα χρειαστούν οι ΗΠΑ σε μελλοντικούς πολέμους.

Ο Ίλον Μασκ ήταν ανάμεσα σε επικεφαλής εταιρειών του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο κώδικα «δεοντολογίας».