Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υπογράψει σήμερα το νομοσχέδιο που προβλέπει τον τερματισμό της αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος ενός παρατεταμένου και ιστορικά μακροχρόνιου “λουκέτου” στη λειτουργία του αμερικανικού κράτους, το οποίο παρέλυσε σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες για περισσότερες από έξι εβδομάδες.

Νωρίτερα η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε, το βράδυ της Τετάρτης, νομοθετική πρόταση που προωθεί τον τερματισμό της ιστορικά μακροβιότερης – διάρκειας 43 ημερών – αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με 222 ψήφους υπέρ και 209 κατά το νομοσχέδιο που θα τερματίσει το κλείσιμο της κυβέρνησης.

Η πρόταση προβλέπει λειτουργία της κυβέρνησης έως τις 30 Ιανουαρίου και επαναφορά βασικών προγραμμάτων, όπως η διανομή επιδομάτων διατροφικής βοήθειας (SNAP), καθώς και η συνέχιση επιδοτήσεων για κοινωνικά προγράμματα μέχρι το τέλος του δημοσιονομικού έτους 2026.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Reuters

Επιμέλεια: A.A.