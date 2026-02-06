Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πρότεινε την αποδέσμευση ομοσπονδιακών πόρων ύψους άνω των 16 δισ. δολαρίων, υπό την προϋπόθεση να δοθεί το όνομά του στον σιδηροδρομικό σταθμό Πεν Στέισιον της Νέας Υόρκης και στο διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσιγκτον.

Όπως μεταδίδουν τα CNN και NBC, η πρόταση έγινε προς τον επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ο οποίος την απέρριψε. Οι πόροι που έχουν παγώσει αφορούν κυρίως το μεγάλο έργο της υπόγειας σιδηροδρομικής σύνδεσης Νέας Υόρκης – Νιου Τζέρσι.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέρι Νάντλερ χαρακτήρισε την κίνηση «εκβιασμό», ενώ οι αρμόδιες αρχές προειδοποίησαν ότι οι εργασίες στη σήραγγα ενδέχεται να ανασταλούν εάν δεν επανεκκινήσει η χρηματοδότηση. Ήδη, οι εμπλεκόμενες Πολιτείες έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Σημειώνεται ότι παραδοσιακά το όνομα Αμερικανών προέδρων αποδίδεται σε δημόσιες υποδομές μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα. Παρά ταύτα, ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεσή του να αφήσει έντονο προσωπικό αποτύπωμα, από τη μετονομασία πολιτιστικών ιδρυμάτων έως την κατασκευή μνημείων και ακόμη και την έκδοση αναμνηστικού νομίσματος με τη μορφή του.