Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έδωσε το πράσινο φως για την κατασκευή ενός προτύπου του πορτρέτου του που θα εμφανίζεται σε ένα νέο χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με την υπογραφή του, παρά τον νόμο του 1866 που απαγορεύει την απεικόνιση εν ζωή προσώπων στο νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Breaking news: Trump administration officials have pressed the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring the president’s portrait, in what would be the first appearance of a living person on U.S. currency in more than 150 years. https://t.co/S8sqdKSB7i — The Washington Post (@washingtonpost) May 28, 2026

Η πίεση για την έκδοση χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων με τον Ντόναλντ Τραμπ οδήγησε στη μετακίνηση ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ανέφερε η αμερικανική εφημερίδα σήμερα Πέμπτη (28/5).

Η διευθύντρια του Γραφείου Χαρακτικής και Εκτύπωσης, (σ.σ. το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ) Πατρίσια Σόλιμιν, η οποία αντιτάχθηκε στην προσπάθεια, προβάλλοντας αντιρρήσεις, εγείροντας νομικά ζητήματα και διαβεβαιώνοντας ότι ένα τέτοιο έργο θα απαιτούσε χρόνια, μετατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών σε άλλη θέση, τον περασμένο μήνα (σ.σ. τον Απρίλιο).

«Εδώ σταματούν οι ευθύνες μου. Η ευθύνη έπεσε πάνω μου», έγραψε στο αποχαιρετιστήριο email της, προς τους συναδέλφους της.

Μάλιστα η Πατρίσια Σόλιμιν, τον Μάρτιο, είχε αναγκαστεί να επιτρέψει να υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ τα μελλοντικά χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά για εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς από το 1861, σε όλα τα χαρτονομίσματα των δολαρίων εμφανίζονται μόνο οι υπογραφές του υπουργού Οικονομικών και του ταμία των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Από πέρυσι, δύο πολιτικοί διορισμένοι στο Υπουργείο Οικονομικών — ο Αμερικανός θησαυροφύλακας Μπράντον Μπιτς και ο ανώτερος σύμβουλός του, Μάικ Μπράουν — προέτρεπαν επανειλημμένα το προσωπικό του Γραφείου Χαρακτικής και Εκτύπωσης της υπηρεσίας να προετοιμάσει πρωτότυπα του χαρτονομίσματος», δήλωσαν στην Post τέσσερις νυν και πρώην υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Ο Βρετανός ζωγράφος Ίαν Αλεξάντερ, ο καλλιτέχνης που σχεδίασε τη μακέτα του νέου χαρτονομίσματος το 2025, ανέφερε στην Washington Post ότι είχε μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το θέμα αυτό.

Όπως υπογράμμισε μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ εισηγήθηκε και ενέκρινε αλλαγές στο αρχικό του σχέδιο, όπως την προσθήκη των χρωμάτων της αμερικανικής σημαίας και ενός λογότυπου προς τιμήν της 250ής επετείου από την ίδρυση του έθνους.

Η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων συμπίπτει με τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ να γιορτάσει την 250ή επέτειο από την ίδρυση της Αμερικής τον Ιούλιο.

Μια πρόταση νόμου που θα επέτρεπε στον Ντόναλντ Τραμπ να ολοκληρώσει το σχέδιό του, ακυρώνοντας τον νόμο του 1866, παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο τον Φεβρουάριο του 2025, καθώς η επέτειος των 250 ετών, από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 4 Ιουλίου 1776 θα αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών εορτασμών την περίοδο πριν αλλά και μετά την 4η Ιουλίου 2026.

Ενημερώνοντας σήμερα Πέμπτη (28/5) τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι οι υπηρεσίες του «προετοιμάζονται εκ των προτέρων σε περίπτωση που ψηφιστεί ο νέος νόμος».

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα μεμπτό στο να εμφανίζεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο αναμνηστικό χαρτονόμισμα για την 250ή επέτειο», πρόσθεσε ο Μπέσεντ.

Πηγή: Washingtonpost.com