Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο να είναι ο επόμενος γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε την Τρίτη η New York Post.

«Δεν είναι σαφές, ωστόσο, αν το ποδοσφαιρικό στέλεχος της Ελβετίας θέλει τη δουλειά», πρόσθεσε η εφημερίδα.

Ο Ινφαντίνο, 56 ετών, ήρθε πιο κοντά στον Τραμπ μέσω της διοργάνωσης του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον ελβετικής καταγωγής διαχειριστή ποδοσφαίρου να κάνει τα πάντα για να γοητεύσει και να συμπεριλάβει τον Τραμπ, δίνοντάς του ακόμη και το εναρκτήριο Βραβείο Ειρήνης της FIFA τον Δεκέμβριο.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Ινφαντίνο «είναι σεβαστός από όλους σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίζει ότι έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να φέρνει κοντά τους ανθρώπους», είπε μια πηγή κοντά στον πρόεδρο στην The Post.

Ο επόμενος Γενικός Γραμματέας θα εκλεγεί φέτος για να αντικαταστήσει τον αποχωρούντα Αντόνιο Γκουτέρες της Πορτογαλίας, ο οποίος θα παραιτηθεί στα τέλη Δεκεμβρίου.

Για να εξασφαλίσει τη θέση, ο Ινφαντίνο θα πρέπει να κερδίσει την έγκριση του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας – όπου τα πέντε μόνιμα μέλη έχουν βέτο – ακολουθούμενη από την επιβεβαίωση της Γενικής Συνέλευσης.

Δεν είναι σαφές εάν ο Ινφαντίνο θέλει τη δουλειά και σε ποιο βαθμό ο Τραμπ έχει συζητήσει το θέμα μαζί του, αλλά ο Τραμπ αισθάνεται ένα ξεκάθαρο άνοιγμα σε ένα πεδίο που ένας από τους γνώστες περιέγραψε ως επτά «κουτσούς» υποψηφίους.

Οι πιο γνωστοί διεκδικητές είναι η σοσιαλίστρια πρώην πρόεδρος της Χιλής Μισέλ Μπασελέτ, η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την αντίσταση των ΗΠΑ, και ο Ραφαέλ Γκρόσι της Αργεντινής, ο σημερινός γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ανησυχίες από το Ηνωμένο Βασίλειο για τα αμφισβητούμενα νησιά Φώκλαντ.

Η ιδέα του Τραμπ θα ανατρέψει την αναμενόμενη επιλογή ενός υποψηφίου από τη Λατινική Αμερική ή την Καραϊβική – μια περιοχή που υποστήριξε τελευταία ο γενικός γραμματέας Χαβιέ Περέζ ντε Κουελάρ του Περού, μεταξύ 1982 και 1991.

Ωστόσο, πολλές πηγές λένε ότι η ελαφρώς γεωγραφική εναλλαγή δεν θα εμπόδιζε απαραίτητα τον Ινφαντίνο, και ότι είναι πιθανό να πάρει πολλές προτάσεις υποψηφιότητας εκτός από αυτή του Τραμπ.

Ο Πάολο Ζαμπόλι, ο Ιταλοαμερικανός επιχειρηματίας και διπλωμάτης που υπηρετεί ως ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για παγκόσμιες συνεργασίες, δήλωσε στην The Post ότι «μόνο ο Πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να έχει μια τόσο ιδιοφυή ιδέα».

Ο Ζαμπόλι είπε ότι ο Ινφαντίνο «θα έκανε εξαιρετική δουλειά» και «αρέσει σε όλους» – περιγράφοντάς τον ότι φέρνει δυνητικά νέα ενέργεια στη μαζική γραφειοκρατία και χρησιμοποιεί τον αθλητισμό για να χτίσει νέες γέφυρες και να εμπνεύσει τους νέους και φτωχούς πληθυσμούς του κόσμου.

«Υπάρχει κάποια ομοιότητα» μεταξύ των ρόλων του προέδρου της FIFA και του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, είπε ο Zαμπόλι, προσωπικός φίλος του Ινφαντίνο και πρώην πρεσβευτής στον ΟΗΕ για το μικρό νησιωτικό έθνος της Δομινίκας.

«Στα Ηνωμένα Έθνη, πρέπει να αντιμετωπίσεις 193 κράτη μέλη. Στη FIFA, υπάρχουν πάνω από 200 μέλη και το υπέροχο ρεκόρ του Τζιάνι δείχνει ότι ξέρει πώς να διαχειριστεί».

Ο Ζαμπόλι πέρασε χρόνο με τον Ινφαντίνο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του περασμένου Σαββατοκύριακου στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά είπε ότι δεν συζήτησαν την ιδέα και εξεπλάγην όταν το έμαθαν από το The Post.

Ο Τραμπ είναι εξοργισμένος με αυτό που θεωρεί ως αδράνεια του ΟΗΕ στη μεσολάβηση μεγάλων παγκόσμιων συγκρούσεων και πέρυσι δημιούργησε ένα νέο Συμβούλιο Ειρήνης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που προκάλεσε εικασίες ότι ίδρυσε έναν αντίπαλο οργανισμό – καθώς μεσολάβησε σε ειρηνευτικές συμφωνίες, μεταξύ των οποίων αυτή των Ισραήλ και Χαμάς – αν και ο Τραμπ το αρνήθηκε και είπε ότι ελπίζει ότι ο ΟΗΕ θα αναλάβει πιο ενεργό ρόλο.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πέρυσι, ο Τραμπ μείωσε τις συνεισφορές των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και αποσύρθηκε από πολλούς από τους υποοργανισμούς του, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της UNESCO και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η εγκατάσταση του Ινφαντίνο θα μπορούσε να βελτιώσει τη σχέση του Τραμπ με τον ΟΗΕ.

Ωστόσο, εάν ο πρόεδρος είναι επιτυχής, θα ερχόταν με μια απότομη μείωση μισθού για τον Ινφαντίνο, ο οποίος κερδίζει περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια ετησίως στη FIFA.

Η πρόσφατα αναφερθείσα αποζημίωση του Γενικού Γραμματέα ανήλθε σε περίπου 418.000 δολάρια.

Ο Ινφαντίνο δήλωσε την υποψηφιότητά του για επανεκλογή ως πρόεδρος της FIFA. Αυτή η διαδικασία επιλογής θα γίνει τον ερχόμενο Μάρτιο.

Δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα της The Post για σχόλιο σχετικά με την ανάληψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.