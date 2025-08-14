Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τηλεφώνησε τον περασμένο μήνα στον υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, για να συζητήσουν τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και να θέσει ζήτημα για το Νόμπελ Ειρήνης,σύμφωνα με πληροφορίες της νορβηγικής εφημερίδας Dagens Naeringsliv.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει προταθεί επανειλημμένα για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης από διάφορες χώρες, επιβεβαίωσε τη βούλησή του να λάβει αυτήν την ύψιστη διεθνή διάκριση, τη στιγμή που οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δασμούς 15% στις εισαγωγές από τη Νορβηγία, προκαλώντας εντάσεις στο εμπορικό μέτωπο.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ενώ ο Στόλτενμπεργκ βρισκόταν στο δρόμο για το Όσλο, και ήταν προπομπός τηλεφωνικής συνομιλίας του Αμερικανού προέδρου με τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Στέρε.

Παρά τις ερωτήσεις,ο υπουργός Οικονομικών της Νορβηγίας, απέφυγε να αναφερθεί λεπτομερώς στο περιεχόμενο της συνομιλίας, περιοριζόμενος να επιβεβαιώσει ότι οι δασμοί και η οικονομική συνεργασία, ήταν στο επίκεντρο.

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την απονομή του βραβείου, δεν προέβη σε κανένα σχόλιο για το περιστατικό, όπως και ο Λευκός Οίκος.

Η εξέλιξη αυτή, έρχεται να προστεθεί στο φόντο των συνεχών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Νορβηγίας για το εμπορικό καθεστώς και την επιβολή δασμών, με την κατάσταση να παραμένει ανοιχτή.