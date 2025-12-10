Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Στη σφαίρα της…«εθνικής απειλής» έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και τα δημοσιεύματα αμερικανικών μ.μ.ε.για την κατάσταση της υγείας του, βαφτίζοντάς τα ούτε λίγο ούτε πολύ «στάση» και «ενδεχόμενη προδοσία».

Στο τελευταίο του ξέσπασμα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε με σφοδρότητα στους New York Times και σε όσα μέσα «τολμούν» να υπαινιχθούν ότι «δεν τρέχει πλέον με τους ρυθμούς του 2016».

Με μια μαραθώνια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της ιστορικής εφημερίδας, καταγγέλλοντας οργανωμένο σχέδιο πολιτικής εξόντωσής του μέσω… ρεπορτάζ για τη φυσική του κατάσταση.

«Πιστεύω στην πραγματικότητα ότι πρόκειται για στάση, ίσως και για προδοσία, όταν οι New York Times και άλλοι γράφουν συνεχώς ψευδή άρθρα για να δυσφημήσουν και να μειώσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ», έγραψε, απονέμοντας για ακόμη μια φορά στον εαυτό του ρόλο πολιορκημένου ηγέτη σε έναν κόσμο γεμάτο εχθρούς, συνωμότες και αρνητικούς προς το πρόσωπό του δημοσιογράφους.

Στα 79 του χρόνια – όντας πλέον ο γηραιότερος εκλεγμένος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ – ο Τραμπ δεν δείχνει διάθεση να ανεχτεί ούτε… βιολογικά σχόλια.

Αντίθετα, διαβεβαίωσε πως «κανένας πρόεδρος δεν έχει δουλέψει ποτέ τόσο σκληρά όσο εγώ», προσθέτοντας ότι υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις «μεγάλης διάρκειας, εξονυχιστικές και εξαιρετικά εκνευριστικές», σαν να επρόκειτο για… αποστολή ειδικών δυνάμεων και όχι για έναν τυπικό ιατρικό έλεγχο.

Φυσικά, δεν παρέλειψε να επαναλάβει πως «διέπρεψε» και στις γνωστικές εξετάσεις, στις οποίες, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, κανένας από τους προκατόχους του δεν είχε ποτέ το θάρρος να υποβληθεί. Με απλά λόγια: μόνος εναντίον όλων, με IQ σε επίπεδα… προεδρικού έπους.

Η οργή του κορυφώθηκε όταν οι New York Times τόλμησαν να σημειώσουν ότι το καθημερινό του πρόγραμμα είναι πλέον αισθητά ελαφρύτερο σε σχέση με την πρώτη του θητεία και ότι σε δημόσιες εμφανίσεις δείχνει να… παραδίνεται στο βλέφαρο.

Εκεί, ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να δηλώσει πως «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί σε αυτήν την πόλη θα ήταν οι New York Times να σταματήσουν να κυκλοφορούν».

Ένα ιδανικό σενάριο για όποιον ονειρεύεται προεδρίες χωρίς ερωτήσεις, αντιρρήσεις και… δημόσια κριτική προ την πολιτική του από τον Τύπο.

Κι όλα αυτά από τον ίδιο άνθρωπο που, ως δισεκατομμυριούχος υποψήφιος και κατόπιν πρόεδρος, δεν είχε σταματήσει ούτε λεπτό να καταφέρεται κατά του προκατόχου του και Δημοκρατικού αντιπάλου του, Τζο Μπάιντεν, τον οποίο κατηγορούσε ανοιχτά ότι πάσχει από άνοια , επικεντρώνοντας πολλές φορές την κριτική του εναντίον στην κατάσταση της υγειάς του.

Ακόμη και σήμερα, σε πρόσφατη προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, ο Τραμπ χαρακτήρισε ξανά τον πρώην πρόεδρο «κοιμισμένο», σε μια ομιλία διάρκειας άνω της μίας ώρας, προφανώς για να αποδείξει ότι αυτός είναι.. ακμαιότατος.

«Όταν θα κόψω ταχύτητα, θα το γνωρίζω. Όμως αυτό δεν είναι επί του παρόντος», έγραψε επίσης στο Truth Social, στην κλασική ρητορική ενός ηγέτη που δεν γερνά με τον χρόνο, δεν επιβραδύνει, δεν καταβάλλεται από τους έντονους ρυθμούς της άσκησης της εξουσίας και φυσικά… ποτέ δεν κάνει λάθος.

«Ίδιο ενδιαφέρον»

Η απάντηση της εφημερίδας ήρθε ψύχραιμη και κοφτή. Η εκπρόσωπος Τύπου των New York Times, Νικόλ Τέιλορ, δήλωσε στο AFP ότι «οι Αμερικανοί έχουν δικαίωμα σε εις βάθος δημοσιογραφία και σε τακτική ενημέρωση για την υγεία των αξιωματούχων που εκλέγουν».

Και πρόσθεσε με νόημα: «Ο Τραμπ είχε χαιρετίσει τη δουλειά μας για την ηλικία και την κατάσταση της υγείας των προκατόχων του. Επιδεικνύουμε το ίδιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και για τη δική του ζωτικότητα».

Με απλά λόγια: όταν το μικροσκόπιο ήταν στραμμένο στους άλλους, ήταν δημοκρατία. Όταν στρέφεται στον ίδιο, γίνεται… προδοσία.

με πληροφορίες από: Associated Press