Με το περιοδικό TIME τα «έβαλε» ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρά το ότι κυκλοφόρησε με εξώφυλλο, τον θρίαμβό του στη Γάζα. Αιτία ήταν, το γεγονός ότι δεν του άρεσε η φωτογραφία που επέλεξε για το εξώφυλλο. Μάλιστα, την χαρακτήρισε ως «τη χειρότερη όλων των εποχών».

«Το περιοδικό TIME έγραψε ένα σχετικά καλό άρθρο για μένα, αλλά η φωτογραφία είναι ίσως η χειρότερη όλων των εποχών», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, σήμερα (Τρίτη 14 Οκτωβρίου).

«Μου “εξαφάνισαν” τα μαλλιά και έβαλαν κάτι να επιπλέει πάνω στο κεφάλι μου κάτι που έμοιαζε με στέμμα – αλλά ένα εξαιρετικά μικρό. Πραγματικά παράξενο!» πρόσθεσε. Συνέχισε, μάλιστα, λέγοντας πως είναι «μια πολύ κακή φωτογραφία και αξίζει αυτό να επισημανθεί».

Όπως γράφει το Politico, το εξώφυλλο του TIME με τίτλο «Ο θρίαμβός του», παρουσιάζει μια φωτογραφία του Τραμπ, με τον ίδιο να κοιτάζει ψηλά. Όμως ο ίδιος ανησυχεί για τα μαλλιά του.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump’s peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump’s second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

Οι δηλώσεις του Τραμπ ήρθαν λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεών του στο Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ και το Σαρμ Ελ Σέιχ, για την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα – ένα σχέδιο που ο ίδιος προσωπικά υποστήριξε και το οποίο έθεσε επισήμως τέλος σε δύο χρόνια συγκρούσεων μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο στην περιοχή.

Ο Τραμπ έχει μια μακρά και περίπλοκη σχέση με το περιοδικό Time. Το περιοδικό τον έχει εμφανίσει συχνά στο εξώφυλλό του – μερικές φορές με τρόπο μη κολακευτικό – αλλά τον έχει επίσης ανακηρύξει δύο φορές «Πρόσωπο της Χρονιάς».