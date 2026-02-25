Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε το Μετάλλιο Τιμής στον αρχισμηνία Έρικ Σλόβερ, ο οποίος συμμετείχε ως πιλότος στην επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Η βράβευση έγινε κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union).

Ο Ρεπουμπλικάνος περιέγραψε με δραματικό τόνο την επιχείρηση κατά την οποία ο Σλόβερ χειρίστηκε ελικόπτερο Chinook και προσέγγισε νυχτερινές ώρες το στρατιωτικό συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Μαδούρο: «Ο Έρικ κατεύθυνε το ελικόπτερο μέσα στο σκοτάδι και κατέβηκε με ταχύτητα στο αυστηρά φυλασσόμενο φρούριο του Μαδούρο».

Ο αξιωματικός τραυματίστηκε βαριά κατά τη διάρκεια της αποστολής, όπως αποκάλυψε ο Τραμπ. «Χτυπήθηκε πολύ άσχημα στο πόδι και στο ισχίο με πολλαπλές σφαίρες. Δέχτηκε τέσσερις βασανιστικούς πυροβολισμούς που διέλυσαν το πόδι του σε πολλά σημεία», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι ο Σλόβερ εξακολουθεί να αναρρώνει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμη ότι δέκα στρατιωτικοί που συμμετείχαν στην ίδια επιχείρηση θα τιμηθούν επίσης σε ιδιωτική τελετή που θα πραγματοποιηθεί σύντομα στον Λευκό Οίκο: «Δέκα από τους συναδέλφους του Έρικ από εκείνη τη νύχτα της νίκης θα λάβουν επίσης μετάλλια σε ιδιωτική τελετή που θα γίνει σύντομα στον Λευκό Οίκο».

Ο Έρικ Σλόβερ την ώρα της τελετής βράβευσης

Μια συγκινητική επανένωση στο Κογκρέσο

Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία της Αλεχάντρα Γκονζάλες, την οποία ο Τραμπ παρουσίασε ως μέλος μιας ιδιαίτερα δεμένης οικογένειας από τη Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στον στενό δεσμό της με τον θείο της, Ενρίκε Μάρκες, πολιτικό της αντιπολίτευσης στη χώρα του.

Όπως είπε, όταν ο Μάρκες έθεσε υποψηφιότητα και αντιτάχθηκε στον Μαδούρο, «απήχθη από τις δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος και ρίχτηκε στη διαβόητη φυλακή του καθεστώτος στο Καράκας». Η Γκονζάλες, σύμφωνα με τον Τραμπ, φοβόταν ότι δεν θα τον ξαναδεί ποτέ και ότι η ζωή που γνώριζε είχε χαθεί οριστικά.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι, μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεργάστηκαν με τη νέα ηγεσία της Βενεζουέλας, η οποία διέταξε το κλείσιμο της συγκεκριμένης φυλακής και την απελευθέρωση εκατοντάδων πολιτικών κρατουμένων, ενώ αναμένονται και άλλες αποφυλακίσεις.

«Αλεχάντρα, έχω τη χαρά να σου ανακοινώσω ότι όχι μόνο ο θείος σου έχει απελευθερωθεί, αλλά βρίσκεται εδώ απόψε», δήλωσε ο Τραμπ. Τότε, ο Μάρκες εισήλθε στην αίθουσα και αγκάλιασε τη συγκινημένη ανιψιά του, με τους παρευρισκόμενους να σηκώνονται όρθιοι και να χειροκροτούν. «Ρίκι, να περάσεις καλά. Χαίρομαι που σε έχουμε πίσω, Ενρίκε», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

