Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε το Μετάλλιο Τιμής στον αρχισμηνία Έρικ Σλόβερ, ο οποίος συμμετείχε ως πιλότος στην επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Η βράβευση έγινε κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union).

Ο Ρεπουμπλικάνος περιέγραψε με δραματικό τόνο την επιχείρηση κατά την οποία ο Σλόβερ χειρίστηκε ελικόπτερο Chinook και προσέγγισε νυχτερινές ώρες το στρατιωτικό συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Μαδούρο: «Ο Έρικ κατεύθυνε το ελικόπτερο μέσα στο σκοτάδι και κατέβηκε με ταχύτητα στο αυστηρά φυλασσόμενο φρούριο του Μαδούρο».

🚨 BREAKING: President Trump awards the MEDAL OF HONOR TO Eric Slover, a HERO of the raid on Nicolas Maduro “The deeds of one warrior that night will LIVE FOREVER.” Eric was HIT in the leg during the operation — despite that, he flew the helicopter expertly, saved the lives of… pic.twitter.com/ORhvvsqiCv — Eric Daugherty (@EricLDaugh) February 25, 2026

Ο αξιωματικός τραυματίστηκε βαριά κατά τη διάρκεια της αποστολής, όπως αποκάλυψε ο Τραμπ. «Χτυπήθηκε πολύ άσχημα στο πόδι και στο ισχίο με πολλαπλές σφαίρες. Δέχτηκε τέσσερις βασανιστικούς πυροβολισμούς που διέλυσαν το πόδι του σε πολλά σημεία», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι ο Σλόβερ εξακολουθεί να αναρρώνει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμη ότι δέκα στρατιωτικοί που συμμετείχαν στην ίδια επιχείρηση θα τιμηθούν επίσης σε ιδιωτική τελετή που θα πραγματοποιηθεί σύντομα στον Λευκό Οίκο: «Δέκα από τους συναδέλφους του Έρικ από εκείνη τη νύχτα της νίκης θα λάβουν επίσης μετάλλια σε ιδιωτική τελετή που θα γίνει σύντομα στον Λευκό Οίκο».

Μια συγκινητική επανένωση στο Κογκρέσο

Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία της Αλεχάντρα Γκονζάλες, την οποία ο Τραμπ παρουσίασε ως μέλος μιας ιδιαίτερα δεμένης οικογένειας από τη Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στον στενό δεσμό της με τον θείο της, Ενρίκε Μάρκες, πολιτικό της αντιπολίτευσης στη χώρα του.

Όπως είπε, όταν ο Μάρκες έθεσε υποψηφιότητα και αντιτάχθηκε στον Μαδούρο, «απήχθη από τις δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος και ρίχτηκε στη διαβόητη φυλακή του καθεστώτος στο Καράκας». Η Γκονζάλες, σύμφωνα με τον Τραμπ, φοβόταν ότι δεν θα τον ξαναδεί ποτέ και ότι η ζωή που γνώριζε είχε χαθεί οριστικά.

Enrique Marquez, a leading member of Venezuela’s political party opposed to President Nicolás Maduro, was reunited with his niece after he was imprisoned. President Trump welcomed the uncle and niece as guests at the State of the Union. MORE: https://t.co/Y9vjqBpfPL pic.twitter.com/SM0U0tNaAA — NewsNation (@NewsNation) February 25, 2026

Ο Τραμπ σημείωσε ότι, μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεργάστηκαν με τη νέα ηγεσία της Βενεζουέλας, η οποία διέταξε το κλείσιμο της συγκεκριμένης φυλακής και την απελευθέρωση εκατοντάδων πολιτικών κρατουμένων, ενώ αναμένονται και άλλες αποφυλακίσεις.

«Αλεχάντρα, έχω τη χαρά να σου ανακοινώσω ότι όχι μόνο ο θείος σου έχει απελευθερωθεί, αλλά βρίσκεται εδώ απόψε», δήλωσε ο Τραμπ. Τότε, ο Μάρκες εισήλθε στην αίθουσα και αγκάλιασε τη συγκινημένη ανιψιά του, με τους παρευρισκόμενους να σηκώνονται όρθιοι και να χειροκροτούν. «Ρίκι, να περάσεις καλά. Χαίρομαι που σε έχουμε πίσω, Ενρίκε», πρόσθεσε ο πρόεδρος.